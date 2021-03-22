Глава Qualcomm: на устаревшие процессоры будет легче удовлетворить спрос
Глава крупнейшего производителя микрочипов — компании Qualcomm Стив Молленкопф заявил, что «видит перспективу улучшения» в попытках сокращения дефицита чипов. Нехватка уже вызвала перебои с поставками комплектующих во многих отраслях промышленности. По его словам, легче будет удовлетворить спрос на полупроводники старого типа.
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Спрос на чипы стремительно вырос в последние месяцы, а панические закупки вендорами и дальнейшее сокращение производственных мощностей по разным причинам — только усугубили ситуацию. Это, в том числе, привело к росту цен даже на самые дешёвые компоненты всех микросистем.
«У рынка существует возможность быстрее отвечать на нехватку некоторых более старых узлов, чем новых», — заявил Молленкопф по видеосвязи на конференции China Development Forum в субботу. По его словам, в зависимости от типа выпускаемых продуктов, у производителей появится возможность улучшить ситуацию.
На том же мероприятии президент и генеральный директор Micron Technology Inc Санджай Мехротра заявил, что его компания намерена увеличить поставки в соответствии с растущим спросом на продукты производителя.
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