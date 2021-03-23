Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony закроет PlayStation Store для PS3 и других старых консолей

Загрузка цифрового контента прекратится через несколько месяцев
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В ближайшие месяцы компания Sony намерена стимулировать потенциальных покупателей на покупку нового железа. По имеющимся данным, компания прекратит поддержку PlayStation Store на PlayStation 3, PlayStation Portable и PlayStation Vita.

реклама

Фанатам старых игр рекомендуют качать контент впрок или даже покупать диски. Первыми лишат возможности загружать игры PlayStation 3 и PlayStation Portable — уже второго июля будет прекращена поддержка консолей этого типа. Более «свежая» PlayStation Vita продержится до конца лета — её отключат от магазина 27 августа, на два месяца позже.

анонсы и реклама
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

PlayStation Portable впервые появилась в Японии в декабре 2004 года, а на следующий год начались продажи на других региональных рынках. Это была первая «карманная» консоль Sony, конкурировавшая с популярной на тот момент Nintendo DS. Модель Sony пользовалась большим успехом. Всего по оценкам экспертов продано 80-82 миллиона экземпляров. Официально — 76,4 миллиона до марта 2012 года, но известно, что продажи продолжались и некоторое время после этого.

PlayStation 3 выпустили в ноябре 2006 года в Японии и Северной Америке. Несмотря на достаточно «прохладное» начало продаж, всего по данным на март 2017 года было продано 87,4 миллиона консолей, немного больше, чем Microsoft Xbox 360.

реклама

Новейшей, но наименее успешной в этой тройке является PlayStation Vita. Выпущенная в 2011 году в Японии и в 2012 году в мире, новинка, призванная заменить PS Portable, продавалась так плохо, что производитель перестал публиковать данные об объёмах поставок уже в 2012 году. По некоторым данным, за всё время её существования продано всего 16 миллионов экземпляров.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony sony playstation 3 sony playstation portable sony playstation vita
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
8
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
38
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
15
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
105
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
137
Бойлер на базе ASIC майнеров за $8990 позволит нагревать воду и майнить биткоины
39
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
66
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
144
Названы 50 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 в 2021 году
1
Жителю Украины удалось превратить "Запорожец" в электрокар
40
Представлен доступный флагман Xiaomi POCO F3 – Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей OLED за 349 евро
2
В официальном магазине HP в США системник с GeForce 3070 стоит на 600$ дешевле одной видеокарты в РФ
37
Более 20 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
+
На некоторых турецких биржах Биктоин подорожал до 100 000 долларов
17
ИИ побил рекорд скорости в самой сложной игре QWOP, обойдя лучших геймеров всего на 1 секунду
13
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
106
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
27
Процессорные части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir оказались практически одинаковыми
7
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
14
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся к началу лета
38
Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр
137
ASUS DG1 получит 640 ядер и радиатор без вентилятора
16
Дефицит чипов начал угрожать производству принтеров
24
Пользователи Steam обрушились на NieR Automata с критикой за отсутствие обновлений
2

Популярные статьи

Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
174
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
108
Анализ процессорозависимости видеокарт AMD и Nvidia в DirectX 12 играх
160
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
8
Torchlight III: моя вторая попытка пройти игру
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Про удачу в майнинге
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
08:07
у интуля есть + это встройка. так что с учетом этого можно смело говорить что амуде в пролете.
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
В.И. Ленин
08:07
Згя! Очень згя вы ятитесь, батенька! Пегевоспитаем, пегеучим!
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Виталий Shokerxxx
08:06
опоздали с ддр4 будет уступать настольным с ддр5.
Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
Виталий Shokerxxx
08:05
этож айс а не рокет.
Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
mo3ulla
08:04
вот и серверный rocket lake. только количеством ядер до 40 на сокет. ну и на 10нм
Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
MriS
08:04
i7-е выдают 86 и 95. Хз, че график с Вархаммером не добавили.
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
Уголёк
08:04
На дореформенном русском же написано, тогда алфавит наш насчитывал 35 букв.
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Galfordo
08:02
ага про мою 1070 ti когда то так говорили)
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
MriS
08:00
FX порвет 😀))
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
Galfordo
08:00
а ты умный моник для КСочки покупать.
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем