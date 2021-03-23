Sony закроет PlayStation Store для PS3 и других старых консолей
В ближайшие месяцы компания Sony намерена стимулировать потенциальных покупателей на покупку нового железа. По имеющимся данным, компания прекратит поддержку PlayStation Store на PlayStation 3, PlayStation Portable и PlayStation Vita.
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Фанатам старых игр рекомендуют качать контент впрок или даже покупать диски. Первыми лишат возможности загружать игры PlayStation 3 и PlayStation Portable — уже второго июля будет прекращена поддержка консолей этого типа. Более «свежая» PlayStation Vita продержится до конца лета — её отключат от магазина 27 августа, на два месяца позже.
PlayStation Portable впервые появилась в Японии в декабре 2004 года, а на следующий год начались продажи на других региональных рынках. Это была первая «карманная» консоль Sony, конкурировавшая с популярной на тот момент Nintendo DS. Модель Sony пользовалась большим успехом. Всего по оценкам экспертов продано 80-82 миллиона экземпляров. Официально — 76,4 миллиона до марта 2012 года, но известно, что продажи продолжались и некоторое время после этого.
PlayStation 3 выпустили в ноябре 2006 года в Японии и Северной Америке. Несмотря на достаточно «прохладное» начало продаж, всего по данным на март 2017 года было продано 87,4 миллиона консолей, немного больше, чем Microsoft Xbox 360.
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Новейшей, но наименее успешной в этой тройке является PlayStation Vita. Выпущенная в 2011 году в Японии и в 2012 году в мире, новинка, призванная заменить PS Portable, продавалась так плохо, что производитель перестал публиковать данные об объёмах поставок уже в 2012 году. По некоторым данным, за всё время её существования продано всего 16 миллионов экземпляров.
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