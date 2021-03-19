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Глобальная нехватка полупроводниковых комплектующих и неожиданно суровая зима в некоторых регионах США привели к тому, что компании Ford придётся выпускать пикапы F-150 без компьютерного оборудования.

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Разумеется, на рынок такие модели не поступят и будут храниться на заводах по «несколько недель» до появления комплектующих, доработки, проверки и последующей поставки дилерам.

В связи с глобальным дефицитом проводников ранее на этой неделе объявили о сокращении производства на некоторых американских заводах Honda и Toyota, General Motors также выпускает пикапы без компьютеров, рассчитывая установить их позже.

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Помимо проблем с машинами Ford F-серии, ожидается производство без компьютеров кроссоверов Ford Edge, а по средам и пятницам отменяются смены на заводе в Кентукки, где выпускаются Ford Escape.

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По данным автопроизводителей, улучшение ситуации с микрочипами не предвидится до третьего квартала текущего года. По данным Ford, дефицит может снизить доходы компании на миллиард долларов (до уплаты налогов) до $2,5 миллиардов, даже если производитель попытается частично наверстать упущенное во втором квартале.

По имеющимся сведениям, Volkswagen, Fiat Chrysler и Nissan также были вынуждены отложить производство некоторых моделей для того, чтобы часть заводов продолжила работу.