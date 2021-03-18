Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
С началом нового «финансового» года появились данные о возможном появлении в продаже портативной игровой консоли Nintendo нового поколения. Релиз ожидается перед праздничным сезоном в США — приблизительно в период между американским Днём благодарения в начале октября и Рождеством.
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Пока достоверно неизвестно, будет ли новинка называться Switch Pro, Super Switch or Switch 2. По предварительным прогнозам, за первый квартал с момента начала продаж покупатели получат 12 миллионов экземпляров «карманной» консоли — результат намного выше, чем в своё время показала PS4 Pro на «старте». Что касается производительности, она сможет сравниться с «полноценной» PS4 Pro или, например, Xbox One X.
Поскольку для этого недостаточно общей производительности компактного варианта, некоторые эксперты ожидают, что речь идёт о применении в связке со специальной док-станцией.
При этом ранее разработчик сообщал, что новое поколение консолей Switch не будет нуждаться в док-станции для подключения консоли в ТВ-режиме с разрешением до 4К. Необходимые модули будут интегрированы в сам гаджет. Из-за апгрейда «железа», цена на новые Switch может вырасти приблизительно на 20%. Модель будет поставляться в комплекте с одной из доступных разработчику игр.
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