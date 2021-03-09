Lenovo Legion 2 Pro: обнародованы характеристики игрового смартфона с 16 ГБ ОЗУ
Судя по данным бенчмарка Geekbench, модель будет работать на однокристальной системе Qualcomm, имя которой скрыто за кодом «lahaina». Система поддерживает базовую рабочую частоту 1,8 ГГц. Предполагается, что речь идёт о флагманской платформе Snapdragon 888.
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Помимо топового решения Qualcomm, смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. В одноядерном и многоядерном тестах в бенчмарке Geekbench новинка набрала 1130 и 3779 баллов соответственно. Не исключено, что смартфон поступит в продажу уже во втором квартале этого года.
Lenovo Legion 2 Pro станет преемником модели Legion Pro (в Китае также известной, как Legion Duel). Предшественник новинки имел 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Он выполнен на платформе Snapdragon 865 и тоже оснащается до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ основной памяти UFS 3.1. Legion Pro получил АКБ ёмкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 90 Вт, выдвижную селфи-камеру на 20 Мп, основной сенсор на 64 Мп в паре с 16-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.
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