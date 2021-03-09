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В мире немало стран, где существует платёжеспособный спрос на гаджеты с флагманскими чипсетами, но до сих пор отсутствует связь пятого поколения, причём в ближайшее время она, вероятно, и не появится. Именно для них будут предлагать Snapdragon 888 без 5G-модема с сохранением прочей функциональности.

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По данным известного инсайдера Роланда Квандта, в разработке уже находится решение под кодовым названием SM8350 с 4G-модемом. При этом совсем не обязательно, что Snapdragon 888 Lite не будет поддерживать 5G в принципе. Как показывает история, флагман предыдущего поколения — Snapdragon 865, не поддерживал 5G «по умолчанию». Вместо этого модемы Snapdragon X60 5G устанавливались дополнительно. Например, 4G-вариант на SD 865 выпускал бренд vivo (iQOO 3).

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Как сообщает источник, новая платформа будет выпускаться с использованием 5-нм техпроцесса. Это выгодно отличает её от 7-нм «субфлагманского» Snapdragon 870, по сути представляющего собой слегка переделанный Snapdragon 865. Новое решение станет оптимальным вариантом для тех, кто хочет иметь смартфон с топовыми функциями, но живёт вне досягаемости 5G-сети.