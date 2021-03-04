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Ожидается, что новые OLED-панели начнут выпускать и поставлять производителям уже в июле. При этом дисплеи сохранят то же разрешение 720p, что и в прежних консолях Switch (экран 6,2”) и Switch Lite (5,5”). Важно, что новая консоль будет поддерживать «картинку» до 4К при подключении к телевизору.

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Хотя «карманные» консоли Nintendo хорошо продаются даже в период пандемии (особенно в период пандемии), в отличие от продуктов Sony и Microsoft, модельный ряд не обновлялся уже более четырёх лет. Использование новых дисплеев станет одним из преимуществ производителя на высококонкурентном рынке развлекательных гаджетов.

Ещё в феврале президент Nintendo Шунтаро Фурукава уверенно заявил, что Nintendo не намерена представлять новые модели в ближайшем будущем. Похоже, планы изменились. По данным издания Bloomberg, новинки будут использовать более дешёвые, но менее гибкие варианты OLED в сравнении с теми, что применяются сегодня во флагманских смартфонах.

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Начало продаж ожидается в осенне-зимний праздничный сезон.