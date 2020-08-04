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Смартфоны Google смогут конвертировать в текст голосовые разговоры

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До недавних пор Live Caption работала на смартфонах Google и в браузерах Chrome, обеспечивая автоматические субтитры для аудио- и видеороликов. При этом она не функционировала в ходе разговоров. Ситуация изменилась с премьерой Google Pixel 4a, в котором функция уже доступна, а в скором будущем появится аналогичная возможность и в более старых смартфонах компании. Использовать Live Caption for Calls можно будет при переговорах как в мобильных сетях, так и с помощью Wi-Fi. Помимо Pixel 4a, новая возможность появится у Pixel 2, 3, 3a и 4, включая переговоры в Google Duo, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и других приложениях.

Основным препятствием для внедрения функции был запрет на ведение записи переговоров, действующий во многих странах. Функция Live Caption приравнивалась к аудиозаписи, поскольку позволяла делать скриншоты или видеозаписи экрана. Google нашла обходной путь. При попытке использовать одним из абонентов Live Caption в ходе разговора, его собеседник получает соответствующее оповещение.

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При этом функция действительно полезна не только тем, кто разговаривает в шумных местах, но и всем, кто имеет проблемы со слухом. Исходя из обычной практики Google, вполне вероятно, что в будущем новая возможность появится и в других смартфонах на Android.

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