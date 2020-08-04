iQOO 5 станет первым смартфоном с мощностью зарядки 120 Вт
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В своём аккаунте в китайской социальной сети Weibo компания сообщила, что модели серии iQOO 5 дебютируют 17 августа в КНР. Помимо даты, изображение содержит упоминание о «суперскорости», надписи “120 Вт” и “15 минут”. Судя по всему, смартфон станет первой моделью с поддержкой супермощной зарядки, представленной компанией ещё в прошлом месяце и первым гаджетом в мире с такой функциональностью.
На недавней выставке ChinaJoy в Китае iQOO уже продемонстрировала таинственный смартфон со 120-ваттной зарядкой, способной на 100% зарядить АКБ ёмкостью 4000 мАч за 15 минут.
Известно, что новинка оснащена изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения до 120 Гц и, возможно, новым флагманским чипсетом Snapdragon 865+. Вероятно, речь идёт именно об одной из версий iQOO 5. По данным инсайдера Digital Chat Station, модель будет выпускаться как в “бюджетной”, так и в Pro-версиях.
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