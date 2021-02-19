Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманский Core i9 11-го поколения получил новую стильную упаковку

Упаковки с процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake для настольных ПК Core i9 получили новый необычный дизайн
[ ] для раздела Блоги
3
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения будут выпущены в следующем месяце, и впервые за последние годы ожидается крупное архитектурное обновление.

Корпусные коробки с процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake для настольных ПК Core i9 - получили новый необычный дизайн.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Самая заметная вещь - это то, что они представляют собой физическое воссоздание новых логотипов Intel. Помимо флагманской модели, все процессоры Core i9, Core i7 и Core i5 в линейке Rocket Lake будут иметь одинаковый дизайн упаковки, который выглядит одновременно упрощенно и аккуратно.

реклама

Упаковка флагманской модели получит совершенно новый дизайн в виде многоугольника с акриловой крышкой по бокам. Это похоже на упаковку Intel Core i9-10900K, но немного более стильно, чем раньше. Обратите внимание, что Intel недавно перешла на стандартные картонные коробки для Core i9-10900K, чего и следовало ожидать, поскольку новый флагман не за горами.

Линейка Intel 11-го поколения Rocket Lake будет использовать совершенно новые упаковки, в то время как процессоры 10-го поколения Comet Lake, которые включают процессоры Core i3, Pentium и Celeron, получат аналогичную, но смягченную крышку корпуса. Процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения планируется выпустить в марте.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
12
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 194
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
6
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
104
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
125
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
31
OnePlus 9 Pro получит LTPO дисплей
14
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
257
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
261
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
79
Xiaomi Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – камера 64 Мп, игровой CPU и NFC со скидкой в 23%
4
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
75
Тест GeForce RTX 3060 в майнинге продемонстрировал ощутимо урезанную производительность
43
Не все производители видеокарт поддерживают идеи майнинга криптовалют
11
Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами
21
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
104
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
114
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
40
23 смартфона Samsung получили стабильную прошивку One UI 3.1 на Android 11
8
Опубликованы качественные изображения флагмана Sony Xperia 1 III
4
Анонсирована Farathan — вдохновлённая серией Gothic ролевая игра, которую разрабатывают два человека
6
Blizzard раньше времени «слила» анонс World of Warcraft: Burning Crusade Classic
3

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
64
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
8
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
67
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
13

Сейчас обсуждают

Miki_Sambrero
19:09
В iOS 14.5 добавлены смайлики бородатых женщин
Анатолий Баранов
19:07
С хрена ли они таким макаром уронят ETH? От количества майнеров курс что ли зависит, але?) Сложность уменьшится, это да. Так это есть гуд.
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Renegade1979
19:06
Никто не понимает. А приходится
TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций
Miki_Sambrero
19:06
В iOS 14.5 добавлены смайлики бородатых женщин
Miki_Sambrero
19:05
https://pbs.twimg.com/media/D96MazBX4AAgh9j.jpg
В iOS 14.5 добавлены смайлики бородатых женщин
Твоя мамка
19:04
А как ты докажешь что я получил прибыль? Может я купил флешку с 0.5 бтк за 5 лямов а продал за 3 ляма. Ч
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
RadeoForce
19:03
с HD-текстурами местами до 10 гб выжирают в фуллхд авенджеры. Вот как раз по менеджменту видеопамяти к киберпанку нет претензий, как и к процессорной оптимизации. А вот по видюхам они обделались
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Тролль Толстый
19:03
ну вот при обнале на карту и будут щемить )
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Zmey1945
19:02
В данной теме, этот больше подходит)
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Sirise
19:01
Водянка интелу нужна если только разгон овер 5.0-5.1. 5800 хорошо да, но обрезок, и в рынке дороже.
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем