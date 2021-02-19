Флагманский Core i9 11-го поколения получил новую стильную упаковку
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Процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения будут выпущены в следующем месяце, и впервые за последние годы ожидается крупное архитектурное обновление.
Корпусные коробки с процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake для настольных ПК Core i9 - получили новый необычный дизайн.
Самая заметная вещь - это то, что они представляют собой физическое воссоздание новых логотипов Intel. Помимо флагманской модели, все процессоры Core i9, Core i7 и Core i5 в линейке Rocket Lake будут иметь одинаковый дизайн упаковки, который выглядит одновременно упрощенно и аккуратно.
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Упаковка флагманской модели получит совершенно новый дизайн в виде многоугольника с акриловой крышкой по бокам. Это похоже на упаковку Intel Core i9-10900K, но немного более стильно, чем раньше. Обратите внимание, что Intel недавно перешла на стандартные картонные коробки для Core i9-10900K, чего и следовало ожидать, поскольку новый флагман не за горами.
Линейка Intel 11-го поколения Rocket Lake будет использовать совершенно новые упаковки, в то время как процессоры 10-го поколения Comet Lake, которые включают процессоры Core i3, Pentium и Celeron, получат аналогичную, но смягченную крышку корпуса. Процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения планируется выпустить в марте.
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