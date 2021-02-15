Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В конце прошлого года стало известно, что соавтор Silent Hill Кейитиро Тояма и несколько разработчиков покинули Sony Japan Studio, чтобы сформировать собственную команду, Bokeh Game Studio. В то время было сказано, что первая игра Bokeh Studio будет «в основном экшн», но кроме этого, мало что было раскрыто. В новом видео, которое вы можете посмотреть ниже, Тояма раскрывает некоторые новые подробности о своей следующей игре, и, к счастью для поклонников Silent Hills, кажется, что она будет иметь более сильный привкус ужаса, чем предполагалось ранее.





анонсы и реклама RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070 RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

На видео выше представлен набор концепт-артов, предположительно для новой игры, демонстрирующий множество причудливо извращенных и мутировавших людей, так что похоже, что Тояма в некоторых отношениях довольно сильно подталкивает к элементам ужасов. Тояма также намекает, что в игре могут быть заметки из японских фильмов и игр, таких как Battle Royale и Danganronpa, в которых персонажам предстоит выжить в запутанных «играх на смерть».

Наконец, Тояма намекает, что он сосредоточен на городе и окружающей среде, в которой происходит его следующая игра. Посмотрим, станет ли она такой же запоминающейся, как туманные улицы Сайлент Хилла.