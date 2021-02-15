Соавтор Silent Hill Кейитиро Тояма работает над темной «Death Game» в своей новой студии
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В конце прошлого года стало известно, что соавтор Silent Hill Кейитиро Тояма и несколько разработчиков покинули Sony Japan Studio, чтобы сформировать собственную команду, Bokeh Game Studio. В то время было сказано, что первая игра Bokeh Studio будет «в основном экшн», но кроме этого, мало что было раскрыто. В новом видео, которое вы можете посмотреть ниже, Тояма раскрывает некоторые новые подробности о своей следующей игре, и, к счастью для поклонников Silent Hills, кажется, что она будет иметь более сильный привкус ужаса, чем предполагалось ранее.
На видео выше представлен набор концепт-артов, предположительно для новой игры, демонстрирующий множество причудливо извращенных и мутировавших людей, так что похоже, что Тояма в некоторых отношениях довольно сильно подталкивает к элементам ужасов. Тояма также намекает, что в игре могут быть заметки из японских фильмов и игр, таких как Battle Royale и Danganronpa, в которых персонажам предстоит выжить в запутанных «играх на смерть».
Наконец, Тояма намекает, что он сосредоточен на городе и окружающей среде, в которой происходит его следующая игра. Посмотрим, станет ли она такой же запоминающейся, как туманные улицы Сайлент Хилла.
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