Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Соавтор Silent Hill Кейитиро Тояма работает над темной «Death Game» в своей новой студии

Тояма раскрывает некоторые новые подробности о своей следующей игре
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 - цены пошли вниз
3070 MSI Gaming X - цены снижаются
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В конце прошлого года стало известно, что соавтор Silent Hill Кейитиро Тояма и несколько разработчиков покинули Sony Japan Studio, чтобы сформировать собственную команду, Bokeh Game Studio. В то время было сказано, что первая игра Bokeh Studio будет «в основном экшн», но кроме этого, мало что было раскрыто. В новом видео, которое вы можете посмотреть ниже, Тояма раскрывает некоторые новые подробности о своей следующей игре, и, к счастью для поклонников Silent Hills, кажется, что она будет иметь более сильный привкус ужаса, чем предполагалось ранее.


анонсы и реклама
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

На видео выше представлен набор концепт-артов, предположительно для новой игры, демонстрирующий множество причудливо извращенных и мутировавших людей, так что похоже, что Тояма в некоторых отношениях довольно сильно подталкивает к элементам ужасов. Тояма также намекает, что в игре могут быть заметки из японских фильмов и игр, таких как Battle Royale и Danganronpa, в которых персонажам предстоит выжить в запутанных «играх на смерть».

Наконец, Тояма намекает, что он сосредоточен на городе и окружающей среде, в которой происходит его следующая игра. Посмотрим, станет ли она такой же запоминающейся, как туманные улицы Сайлент Хилла.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
7
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
159
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
10
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
10
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 159
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
196
35 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
20
Аналитики: CD Projekt Red не взламывали и исходный код в безопасности
13
Первые покупатели GeForce RTX 3060 в Европе смогут её получить всего за 45 000 рублей
15
Core i5-11500 продемонстрировал 50% прирост мощности GPU и сравнялся с дискретной GeForce GTX 750
18
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
369
Первые экземпляры NVIDIA RTX A6000 попали в руки частных владельцев
18
HUAWEI назвала 44 актуальных смартфона, которые получат EMUI 11 в 2021 году
7
Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3060 массово игнорируется европейскими магазинами
9
CD Projekt Red закупила почти десять реплик катаны из Cyberpunk 2077
11
Илон Маск неожиданно подверг критике DogeCoin, обвалив его курс на 17%
42
Легендарная Uncharted для PlayStation 3 работает на эмуляторе лучше, чем в оригинале
16
Core i7-11700K оказался значительно медленнее Ryzen 7 5800X в играх и синтетике, уступив более 20%
49
NVIDIA GeForce RTX 3060 тоже стала жертвой бума майнинга — магазины ощутимо подняли цены на новинку
34
Уязвимость Защитника Windows не могли обнаружить 12 лет
9
Новые игровые мыши EVGA получили по три сенсора и ARM процессоры
11
Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
195
Европейские магазины взвинтили стоимость бюджетной RTX 3060 выше рекомендованной цены RTX 3080
20
Мода на удерживающие рамки для процессоров AMD докатилась и до Thermalright
14
Против Sony подан коллективный иск из-за неисправности геймпада PlayStation 5
10

Популярные статьи

Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
79
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
220
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
13
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом
49
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
7
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
4

Сейчас обсуждают

Splash Attack
21:58
Шортить растущий рынок станет только совсем отбитый трейдер. Если кто-то и поднял денег на этой коррекции, то их единицы, и это были такие же любители казино, которые сольют всю прибыль на следующем с...
Криптовалютные трейдеры потеряли 2 миллиарда долларов из-за коррекции курсов Ethereum и Bitcoin
Сергей Vorvort
21:58
Ты не забыл посчитать сколько с тебя сдирают каждый месяц в виде подоходного налога, налога с продаж и коммуналки? Посредник - поставщик энергии покупает на бирже киловатт за 70 копеек, а тебе продае...
Криптовалютные трейдеры потеряли 2 миллиарда долларов из-за коррекции курсов Ethereum и Bitcoin
Inqizitor
21:55
Где там русофобия? Только скакуны майданные там русофобию увидели, а игра создавалась советскими людьми про советских людей с филигранным вниманием к деталям. Почитай записки учителя, Гуль, сходи на м...
4A Games представила Metro Exodus Enhanced Edition с мощно улучшенной графикой
Leshiy2371
21:55
"Еще один мамкин физик, 1.5 вольта может быть при 1 ампере, а может быть и при 10 амперах. Знаешь почему провода горят? Из за силы тока, а не из за вольтажа, хоть 600 вольт по ним подавай, но сгорят ...
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
Lamerusha Lat
21:53
Амудешники традиционно демонстрируют свою попаболь. Не они такие, жизнь у них такая. :))
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
Prophet
21:52
подумываю читалку такую купить,а то на телефоне олед экран окасел уже,больше 3 часов если читаешь потом в глазах песок
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
Lamerusha Lat
21:50
Любой, кто не соответствует твоему сугубо личному видению проблемы, "заднеприводный"?
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
Сергей Vorvort
21:49
Я в статье результат SoTR в 720р на минималках выложил. Ты в глаза долбишься или сразу метнулся в комменты троллить? 😂
Исследование игровой производительности четырёх поколений AMD Ryzen 5 в тесте Hardware Unboxed
V.L.A.D.L.E.N
21:49
Лечить тебя надо.
На роль Джоэла в сериале The Last of Us рассматривался чернокожий
SMA
21:48
я на криптопии потерял 0,4 битка, наше правительство пока такого не позволяло себе ;)
Криптовалютные трейдеры потеряли 2 миллиарда долларов из-за коррекции курсов Ethereum и Bitcoin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем