LHR v2 Unlocker сможет полностью отключить защиту видеокарт RTX 30 серии и RTX A cерии от майнинга.
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LHR v2 Unlocker позволяет модифицировать ранее прочитанные файлы BIOS (с помощью HiveOs или другой ОС для майнинга) и читать BIOS с видеокарты, установленной в системе, а затем выполнять автоматическое резервное копирование, модификацию файлов и флэш-память с использованием модифицированного BIOS.
Кроме того, он также изменяет файлы в картах серии RTX Axxxx, повышая их производительность. На данный момент интеграции с более современными видеокартами Nvidia не планируется.
Также создатель заявляет, что модификации BIOS недостаточно для полного хешрейта вашей видеокарты. Вам потребуются модифицированные им графические драйверы. Они загружаются и устанавливаются автоматически в Windows при установке программы. Если же вы используете другую ОС, такую как HiveOs и т. д., вам необходимо установить драйверы вручную в соответствии с инструкциями
Планируемая дата релиза: 26.02.2022 - это будет версия раннего доступа/публичный бетатест.