Первый полностью автоматизированный модификатор BIOS для карт RTX с блокировкой LHR v2 появится совсем скоро. Использование его простое, интуитивно понятное и не требует дополнительных знаний - так заявляет создатель LHR v2 Unlocker

LHR v2 Unlocker сможет полностью отключить защиту видеокарт RTX 30 серии и RTX A cерии от майнинга.

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LHR v2 Unlocker позволяет модифицировать ранее прочитанные файлы BIOS (с помощью HiveOs или другой ОС для майнинга) и читать BIOS с видеокарты, установленной в системе, а затем выполнять автоматическое резервное копирование, модификацию файлов и флэш-память с использованием модифицированного BIOS.

Кроме того, он также изменяет файлы в картах серии RTX Axxxx, повышая их производительность. На данный момент интеграции с более современными видеокартами Nvidia не планируется.

Также создатель заявляет, что модификации BIOS недостаточно для полного хешрейта вашей видеокарты. Вам потребуются модифицированные им графические драйверы. Они загружаются и устанавливаются автоматически в Windows при установке программы. Если же вы используете другую ОС, такую как HiveOs и т. д., вам необходимо установить драйверы вручную в соответствии с инструкциями

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Планируемая дата релиза: 26.02.2022 - это будет версия раннего доступа/публичный бетатест.