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Новая тема Love Music V11 для MIUI 11 удивила всех фанов дизайном

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В этой заметке расскажем о новой теме дизайнера Pirate Root для умных телефонов Xiaomi с оболочкой MIUI 11. Она называется Love Music V11.

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Тему можно установить в светлом и тёмном режимах, но интерфейс системы практически никак не поменяется. Love Music V11 создана для программного обеспечения MIUI 11 вне зависимости от версии операционной системы Android.

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Тема выглядит не совсем обычно, а из-за сочетания зелёного и чёрного цветов в некоторых случаях текст может оставаться плохо читаемым, что не исправляется даже повышением яркости подсветки. С сообщениями дела обстоят легче – здесь текст написан белым шрифтом на зелёном фоне.

Экран блокировки в Love Music V11 имеет ряд динамических эффектов, отключить которые можно при желании. Клавиша настроек находится в правом верхнем углу (шестерёнка). Внизу присутствуют пиктограммы приложения камеры и музыкального плеера. На рабочем столе также по умолчанию присутствует виджет, который открывает доступ к плееру. Иконки приложений почти прозрачные. Это может смотреться красиво при замене стандартной заставки на более подходящую.

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Тема Love Music V11 доступна для пользователей из Индии, поэтому перед её поиском нужно изменить регион в настройках смартфона. Также скачать её можно со стороннего ресурса, а установить через приложение Theme Editor for MIUI. Если вы решили использовать фирменный магазин, искать тему можно по её названию или по никнейму автора. Больше скриншотов найдёте по этой ссылке.

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Сейчас обсуждают

korn87
12:39
у меня был 9700кф, ничего там не фризит и не лагает. На твоих настройках там под 200 фпс было.
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Zmax
12:38
Производителям материнок придется напрячься, чтоб прокормить такого монстра и не расплавить VRM. Наверняка цена у новых материнок будет заоблачной.
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TJ_
12:38
новость протухла всего за сутки ? Сколько времени для вас нормально 1 час, и все что больше это уже "как давно это было ?"
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Максим Трушкин
12:38
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enzolas
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Ну, еще не было тестов полноценных. Там и поглядим. Пока рано делать выводы.
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Adam Smith
12:37
видео от лохматой бабушки? ни частот, ни корректного определения камня. Кстати, они в продаже есть, можно взять за 48к и потестить, давай, докажи правоту лохматой бабушки))))
Видеокарты AMD Radeon RX 7000 будут построены на 5-нм техпроцессе и архитектуре RDNA3
Zmax
12:35
Биржевые аналитики это такие финансовые синоптики и точность "угадывания" погоды у них такая же.
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Shock Memes
12:34
Ну пусть делают. тиры должны быть, а их не так уж много. Иногда хочется просто пострелять и посмотреть крутые экшн катсценки.
Слух: Activision трудится над заменой для Destiny и несколькими новыми Call of Duty
Zmax
12:34
только автор опоздал на сутки. Новость уже давно протухла, все кто держал крипту уже поплакались и просохли.
Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней
Satoshi Araki
12:33
Как говорится, ПК гейминг экспириенс Сам который уже день бьюсь с компонентами, чтобы достичь идеальной производительности, соответствующей железу. Посмотрю, не греется ли у меня VRM, спасибо
VRM плавится - пользователь радуется
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