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В этой заметке расскажем о новой теме дизайнера Pirate Root для умных телефонов Xiaomi с оболочкой MIUI 11. Она называется Love Music V11.

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Тему можно установить в светлом и тёмном режимах, но интерфейс системы практически никак не поменяется. Love Music V11 создана для программного обеспечения MIUI 11 вне зависимости от версии операционной системы Android.

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Тема выглядит не совсем обычно, а из-за сочетания зелёного и чёрного цветов в некоторых случаях текст может оставаться плохо читаемым, что не исправляется даже повышением яркости подсветки. С сообщениями дела обстоят легче – здесь текст написан белым шрифтом на зелёном фоне.

Экран блокировки в Love Music V11 имеет ряд динамических эффектов, отключить которые можно при желании. Клавиша настроек находится в правом верхнем углу (шестерёнка). Внизу присутствуют пиктограммы приложения камеры и музыкального плеера. На рабочем столе также по умолчанию присутствует виджет, который открывает доступ к плееру. Иконки приложений почти прозрачные. Это может смотреться красиво при замене стандартной заставки на более подходящую.

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