Новая тема Love Music V11 для MIUI 11 удивила всех фанов дизайном
В этой заметке расскажем о новой теме дизайнера Pirate Root для умных телефонов Xiaomi с оболочкой MIUI 11. Она называется Love Music V11.
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Тему можно установить в светлом и тёмном режимах, но интерфейс системы практически никак не поменяется. Love Music V11 создана для программного обеспечения MIUI 11 вне зависимости от версии операционной системы Android.
рекламаТема выглядит не совсем обычно, а из-за сочетания зелёного и чёрного цветов в некоторых случаях текст может оставаться плохо читаемым, что не исправляется даже повышением яркости подсветки. С сообщениями дела обстоят легче – здесь текст написан белым шрифтом на зелёном фоне.
Экран блокировки в Love Music V11 имеет ряд динамических эффектов, отключить которые можно при желании. Клавиша настроек находится в правом верхнем углу (шестерёнка). Внизу присутствуют пиктограммы приложения камеры и музыкального плеера. На рабочем столе также по умолчанию присутствует виджет, который открывает доступ к плееру. Иконки приложений почти прозрачные. Это может смотреться красиво при замене стандартной заставки на более подходящую.
рекламаТема Love Music V11 доступна для пользователей из Индии, поэтому перед её поиском нужно изменить регион в настройках смартфона. Также скачать её можно со стороннего ресурса, а установить через приложение Theme Editor for MIUI. Если вы решили использовать фирменный магазин, искать тему можно по её названию или по никнейму автора. Больше скриншотов найдёте по этой ссылке.
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