Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Windows уже давно мертва как операционная система для смартфонов. Несмотря на то, что плитки были раскритикованы, всё же дизайн последних версий программного обеспечения от Microsoft порадовал многих пользователей. В связи с этим Windows продолжила жить в качестве сторонней темы для смартфонов разных брендов. Например, своё видение показал дизайнер Constantino. Его тема для умных телефонов Xiaomi с MIUI 11 называется просто Windows 10.

реклама

Естественно, главная фишка этой оболочки – плитки. Здесь они есть везде, а особенного много – на экране блокировки. Помимо основного локскрина есть и дополнительный экран, который можно открыть свайпом от верхней кромки дисплея вниз. Динамические плитки с меняющимися изображениями позволяют открыть камеру, плеер, мессенджеры, «звонилку», календарь и другие приложения.

реклама

В шторке уведомлений вас также ждут плитки, но более компактные. А вот рабочий стол уже исполнен в более привычном стиле. Единственное, что напомнит вам об операционной системе от Microsoft – четвёрка фирменных немного развёрнутых окошек. Пиктограммы приложений в Windows 10 для MIUI 11 полупрозрачные и имеют квадратную форму. Небольшой недостаток темы заключается в том, что при появлении всплывающего уведомления текст плохо виден на небольшом уровне яркости. Если повысить яркость, проблема уходит.

Windows 10 для MIUI 11 доступна в фирменном магазине тем. Если вы скачаете файл mtz со стороннего ресурса, для установки рекомендуется использовать приложение Theme Editor for MIUI. Больше скриншотов вы сможете найти по этой ссылке.