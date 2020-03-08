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В официальном магазине тем для смартфонов Xiaomi, которые работают на базе прошивки MIUI 11, появилась очередная новинка. Её создателем является дизайнер Rafael Henrique. Тема отличается небольшим размером (лишь 6,6 МБ) и лаконичным названием – Back.

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При большом желании скачать её можно на сторонних ресурсах, но в таком случае для установки потребуется приложение Theme Editor for MIUI. Инструкцию по работе с программным обеспечением и ссылку на загрузку в Play Market вы найдёте здесь.

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Тема Back для MIUI 11 поддерживает работу в обычном и тёмном режимах. На экране блокировки отображаются время и дата, строка состояния, иконка приложения камеры, фонарик и пиктограмма для разблокировки смартфона.

В «звонилке» отсутствуют русские буквы, правда, вряд ли этого важно для кого-то. На рабочем столе иконки программ и папки располагаются матрицей 6 х 5. Также имеется закреплённая панель, на которую можно добавить до шести пиктограмм приложений.

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Отметим, что при установке темы Back в тёмном режиме шторка уведомлений практически не меняется. Со скриншотами со смартфона Xiaomi Mi 9T вы можете ознакомиться по этой ссылке.

В завершение добавим, что перед поиском темы Back в фирменном магазине нужно в настройках выбрать регион «Индия». После установки необходимо перезагрузить смартфон.