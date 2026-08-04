Документ получила компания «Электрик технолоджи», которая начнёт полёты в Республике Алтай на аппарате AT104 модели 902TА под брендом «Открытое небо».

Росавиация впервые предоставила сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата. Как сообщили в пресс-службе ведомства, разрешение получила компания «Электрик технолоджи». Документ позволяет осуществлять регулярные и заказные полёты на аппаратах данного типа.

Изображение: Flux

Перевозки будут организованы под брендом «Открытое небо». Основное воздушное судно — тепловой аэростат AT104 модели 902TА, выпускаемый предприятием «Русбал». Он способен поднимать до пяти человек, включая пилота. Ещё один аэростат успешно прошёл сертификацию и в ближайшее время также будет внесён в разрешительную документацию эксплуатанта для выполнения полётов над территорией Республики Алтай.

реклама

Свободный аэростат относится к категории летательных аппаратов, не оснащённых двигателем. Его перемещение происходит под действием воздушных потоков. Компания «Русбал», производитель используемых аппаратов, специализируется на создании тепловых аэростатов, гондол, горелочных систем и средств эвакуации. Принцип подъёма основан на разности плотности нагретого внутри оболочки и холодного наружного воздуха.

Полученный сертификат позволяет компании выйти на рынок аэротуристических услуг. Экскурсионные программы и прогулочные рейсы будут проводиться в живописных районах Республики Алтай, который привлекает туристов своей природой. Запуск коммерческой эксплуатации аэростатов может способствовать развитию регионального туризма и созданию новых рабочих мест в сфере авиационных развлечений. Регулярность и маршруты полётов будут определяться по мере накопления практического опыта и с учётом погодных условий, характерных для горной местности.