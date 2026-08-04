Устройство позволяет подводному аппарату изменять направление тяги и выполнять манёвры без разворота корпуса. Разработка может применяться как на подводных, так и на надводных судах.

Специалист в области мехатроники Сергей Саяпин предложил конструкцию реверсивного водомётного движителя, отличающуюся от классических схем. Особенность устройства — активный октаэдрический механизм, управляющий ориентацией сопла и вектором реактивной струи. В отличие от традиционных водомётов и винтов, новая система позволяет маневрировать без изменения положения корпуса.

Изображение: ChatGPT

В основе движителя — пространственная стержневая конструкция с 12 элементами и 12 степенями свободы. Каждый стержень оснащён линейным приводом, датчиками усилия, перемещения и скорости, а также гироскопическими и акселерометрическими модулями. Обработка сигналов и управление приводами осуществляются бортовой электроникой с нейросетевым вычислителем.

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Герметичная камера, выполненная в виде гибкого сильфона, выполняет функцию насоса. При сжатии она выталкивает воду через сопло, генерируя реактивную тягу. Изменение геометрии сопла и перераспределение усилий в стержневой системе позволяют отклонять струю в нужном направлении, обеспечивая движение в любую сторону без манёвра разворота.

Конструкция поддерживает реверсивный режим: передняя и задняя части движителя могут попеременно выступать в роли поршня и сопла, что даёт возможность мгновенно переключаться между движением вперёд и назад. Кроме того, за счёт смещения оси реактивной струи относительно центра масс создаётся управляющий момент, позволяющий аппарату вращаться вокруг вертикальной или горизонтальной оси.

Разработка может найти применение в системах позиционирования подводных роботов, в маневренных буксировщиках и в аппаратах для инспекции подводных сооружений, где требуется высокая манёвренность в ограниченном пространстве.