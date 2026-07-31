Минпромторг РФ внёс контейнер-цистерну модели КЦ-44/1,8 производства «Уралкриомаша» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) в Реестр российской промышленной продукции. Заключение выдано сроком на пять лет, до июля 2031 года. Включение в реестр предоставляет предприятию преимущества при участии в госзакупках и даёт заказчикам доступ к льготному финансированию.

Продукция «Уралкриомаша» — контейнер-цистерна КЦ-44/1.8, предназначенная для перевозки неохлаждённых сжиженных газов 2-го класса опасности, включена в Реестр российской промышленной продукции. Соответствующая запись под номером 10725577 внесена в Государственную информационную систему промышленности. Сертификат о российском происхождении товара действителен до июля 2031 года.

Изображение: rostec.ru

Внесение в реестр даёт предприятию ряд преференций. В частности, продукция получает приоритет при размещении государственных заказов и допуске к крупным коммерческим тендерам. Для покупателей цистерн это открывает возможность приобретения оборудования по сниженной процентной ставке, в рамках программ Фонда развития промышленности (ФРП).

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Генеральный директор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов отметил, что статус полностью российского продукта является инструментом защиты внутреннего рынка в условиях конкуренции с зарубежными производителями. По его оценке, наличие заключения Минпромторга позволяет предприятию участвовать в госзакупках с преимуществом перед импортными аналогами, а заказчикам — получать доступ к программам льготного кредитования. Он также подчеркнул, что предприятие способно обеспечить потребности страны в контейнерах для безопасной перевозки сжиженных газов без привлечения импортных решений.