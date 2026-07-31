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МВД предупредило о новой схеме мошенничества с водителями такси
В России зафиксированы случаи хищения денег у водителей такси через подложные заказы. Злоумышленники оформляют поездку, обещают оплату переводом на карту и под этим предлогом получают реквизиты банковского счёта и код подтверждения из SMS.
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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, направленной против водителей такси. Преступники создают заказ на перевозку, в комментариях указывают, что оплата будет произведена по номеру банковской карты, после чего связываются с исполнителем и под различными предлогами запрашивают реквизиты и код подтверждения из SMS-сообщения.

Изображение: Qwen

Получив эти данные, злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и списывают средства со счёта. В ведомстве подчеркнули, что аналогичная тактика может применяться и в отношении других категорий работников сферы обслуживания.

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Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения базовых правил безопасности: не передавать посторонним лицам номер карты, CVC-код, срок действия и любые коды подтверждения операций. При поступлении подозрительных заказов с просьбой предоставить финансовую информацию рекомендуется завершить общение и сообщить о случившемся в службу поддержки агрегатора или в правоохранительные органы.

#мошенники #мошеничество #киберполиция #новая схема #киберполиция россии
Источник: t.me
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