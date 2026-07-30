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Студенты обнаружили целый глиняный сосуд на месте испанской миссии XVII века во Флориде
В ходе полевых археологических работ на территории миссии Сан-Франсиско-де-Потано в северо-западной части Гейнсвилла (Флорида) студенты Университета Флориды обнаружили небольшой керамический сосуд. Находка относится к периоду функционирования испанской миссии, основанной в 1606 году.
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Археологическая практика студентов весеннего семестра проходила на территории бывшего поселения племени потано, где в начале XVII века была основана испанская миссия. В ходе работ был найден глиняный сосуд размером с ладонь, с гладкой серой поверхностью и простым загнутым краем. Отсутствие орнамента и следов использования не позволяет с уверенностью определить его функцию.

Изображение: scitechdaily.com

Гиффорд Уотерс, хранитель коллекций исторической археологии Флоридского музея естественной истории, отметил, что целые сосуды редко встречаются при наземных раскопках. Воздействие почвенных процессов, сельскохозяйственной деятельности и строительных работ обычно приводит к разрушению керамики до того, как она попадает в руки исследователей. Сохранность предмета делает его исключительным для данного типа памятников.

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Место обнаружения — внутри постройки испанского периода, назначение которой пока не установлено. Исторические источники упоминают, что в начале XVIII века, в условиях усиления британской угрозы, в миссии мог располагаться небольшой гарнизон. Неподалёку от места находки были обнаружены мушкетные детали и орудийный прицел, что позволяет предполагать военное использование сооружения.

Поселение на этом месте существовало с 1585 года, когда группа потано (в составе народа тимукуа) переселилась сюда после вытеснения испанцами с исконных территорий. В 1606 году испанские власти направили в поселение монаха для организации миссии, которая стала одной из первых в цепи из более чем ста католических миссий, основанных во Флориде в течение XVII века. Миссия была оставлена в 1706 году, после чего её остатки постепенно скрылись под лесной растительностью. Систематические археологические исследования на этом месте ведутся с 1950-х годов.

Изображение: scitechdaily.com

За время раскопок с 2006 года было извлечено более 7 тысяч артефактов. Преобладающая часть — фрагменты керамики местного производства. Также найдены стеклянные бусы, каменные орудия, железные гвозди и кости животных — черепах, пресноводной рыбы, индейки и других видов. Концентрация костных остатков в одном участке позволяет предположить наличие здесь зоны приготовления пищи и ямы для отходов.

После обнаружения небольшого сосуда студенты нашли фрагменты более крупного керамического изделия с иной фактурой поверхности и нехарактерным для местной традиции материалом. Вероятно, этот сосуд был привезён из Сент-Огастина или района современного Джексонвилла в результате торговли либо миграции населения.

#археология #археологические раскопки #археологическая находка
Источник: scitechdaily.com
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