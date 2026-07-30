Китай завершил установку морской преобразовательной подстанции, которая станет ключевым элементом энергосистемы в акватории провинции Гуандун. Платформа, получившая название «Сердце морской ветроэнергетики», предназначена для сбора и передачи электроэнергии с офшорных ветряных электростанций в материковую сеть.

В 100 километрах от побережья провинции Гуандун установлена морская преобразовательная подстанция. Объект представляет собой гибкую систему постоянного тока напряжением 500 кВ и мощностью 2000 МВт. По данным Государственной комиссии по надзору и управлению государственными активами Китая (SASAC), это первая в мире подобная установка с такими характеристиками. В настоящее время проект перешёл в завершающую стадию — прокладку подводных кабелей и проведение совместных испытаний перед вводом в коммерческую эксплуатацию.

Изображение: interestingengineering.com

Подстанция состоит из двух основных конструкций: семиэтажной стальной надстройки и опорного основания типа «жакет», закреплённого на морском дне. Размеры верхней платформы — 85,5 метра в длину, 82,5 метра в ширину и 44 метра в высоту, её масса достигает 25 тысяч метрических тонн. Опорная конструкция имеет длину 82 метра, ширину 57 метров и высоту 69 метров, вес — 17 тысяч тонн. Основание фиксируется восемью сваями, рассчитанными на нагрузки от ветра, волн, течений, солёной воды и тайфунов, характерных для этого региона.

реклама

Масса платформы превышала грузоподъёмность доступных отечественных судов, поэтому инженеры применили метод «плавающей» установки. Для доставки использовалось полупогружное тяжелогрузное судно Xiang Tai Kou. Конструкцию опускали на опорное основание, используя приливные колебания и систему динамического позиционирования. Зазор между надстройкой и фундаментом в процессе операции составлял 150 миллиметров с каждой стороны. Для смягчения контакта на опорах были установлены резиновые защитные кожухи и специальные соединители, обеспечивающие выравнивание перед фиксацией. Монтаж занял около семи часов.

Выбор времени для установки определялся на основе данных нескольких метеорологических служб — требовались благоприятные ветровые и морские условия. Операция началась 4 июня. После полного ввода в эксплуатацию подстанция, по оценкам SASAC, обеспечит передачу около 6 миллиардов кВт*ч чистой электроэнергии ежегодно. В сообщении комиссии также указывается, что использование объекта позволит сократить выбросы углекислого газа почти на пять миллионов метрических тонн в год.