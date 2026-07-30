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Китай установил крупнейшую в мире морскую подстанцию мощностью 6 миллиардов кВт*ч
Китай завершил установку морской преобразовательной подстанции, которая станет ключевым элементом энергосистемы в акватории провинции Гуандун. Платформа, получившая название «Сердце морской ветроэнергетики», предназначена для сбора и передачи электроэнергии с офшорных ветряных электростанций в материковую сеть.
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В 100 километрах от побережья провинции Гуандун установлена морская преобразовательная подстанция. Объект представляет собой гибкую систему постоянного тока напряжением 500 кВ и мощностью 2000 МВт. По данным Государственной комиссии по надзору и управлению государственными активами Китая (SASAC), это первая в мире подобная установка с такими характеристиками. В настоящее время проект перешёл в завершающую стадию — прокладку подводных кабелей и проведение совместных испытаний перед вводом в коммерческую эксплуатацию.

Изображение: interestingengineering.com

Подстанция состоит из двух основных конструкций: семиэтажной стальной надстройки и опорного основания типа «жакет», закреплённого на морском дне. Размеры верхней платформы — 85,5 метра в длину, 82,5 метра в ширину и 44 метра в высоту, её масса достигает 25 тысяч метрических тонн. Опорная конструкция имеет длину 82 метра, ширину 57 метров и высоту 69 метров, вес — 17 тысяч тонн. Основание фиксируется восемью сваями, рассчитанными на нагрузки от ветра, волн, течений, солёной воды и тайфунов, характерных для этого региона.

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Масса платформы превышала грузоподъёмность доступных отечественных судов, поэтому инженеры применили метод «плавающей» установки. Для доставки использовалось полупогружное тяжелогрузное судно Xiang Tai Kou. Конструкцию опускали на опорное основание, используя приливные колебания и систему динамического позиционирования. Зазор между надстройкой и фундаментом в процессе операции составлял 150 миллиметров с каждой стороны. Для смягчения контакта на опорах были установлены резиновые защитные кожухи и специальные соединители, обеспечивающие выравнивание перед фиксацией. Монтаж занял около семи часов.

Выбор времени для установки определялся на основе данных нескольких метеорологических служб — требовались благоприятные ветровые и морские условия. Операция началась 4 июня. После полного ввода в эксплуатацию подстанция, по оценкам SASAC, обеспечит передачу около 6 миллиардов кВт*ч чистой электроэнергии ежегодно. В сообщении комиссии также указывается, что использование объекта позволит сократить выбросы углекислого газа почти на пять миллионов метрических тонн в год.

#китай #инновации #ветряная электростанция #ветряная энергетика #ветряная энергия #sasac #преобразовательная подстанция
Источник: interestingengineering.com
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