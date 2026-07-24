Девятый по счёту элемент стал финальным в конструкции главного кольцевого корпуса реактора. После полной сборки стальной сосуд массой около 5000 тонн обеспечит сверхвысокий вакуум для удержания плазмы, нагретой до 100 миллионов градусов Цельсия.

Каждый секторный модуль — это сложный узел, включающий теплозащитные панели и сверхпроводящие магнитные системы. Внутренняя стальная стенка защищает внешние магниты от теплового излучения, поддерживая их работу при температурах, близких к абсолютному нулю. Магнитное поле должно удерживать раскалённую плазму, не допуская её контакта со стенками. Поэтому точность геометрии стыковки всех секторов критически важна для однородности поля.

Изображение: interestingengineering.com

Как отмечает компания HD Hyundai Heavy Industries, изготовившая четыре из девяти секторов, при габаритах 11,3 м в высоту и 6,6 м в ширину каждый модуль требует миллиметровой точности сопряжения для последующей непрерывной сварки. Сборка должна соответствовать французским нормам для ядерного оборудования, международным стандартам и внутренним регламентам ITER.

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Южнокорейская компания применила при производстве технологии, отработанные при строительстве крупных морских корпусов и офшорных платформ. Первоначально в 2010 году она получила заказ на два сектора от Южной Кореи, а в 2016 году взяла на себя ещё два сектора, ранее закреплённых за Евросоюзом. Все четыре единицы были поставлены в 2024 году. Опыт, полученный при создании южнокорейского исследовательского токамака KSTAR (завершён в 2007 году), — в частности, управление деформациями толстой стали при сварке, был использован при изготовлении более сложных секций для ITER.

Проект ITER объединяет усилия Южной Кореи, Евросоюза, США, Японии, Китая, России и Индии. Его цель — экспериментально подтвердить техническую возможность получения энергии за счёт управляемого термоядерного синтеза. Установка последнего сектора — важный этап на пути к запуску реактора, хотя до первого зажигания плазмы остаётся ещё несколько лет.