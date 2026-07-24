NVIDIA и компания Amkor Technology заключили многолетнее партнерство в области передовой упаковки полупроводников. В рамках соглашения NVIDIA предоставит предоплату для расширения производственных мощностей Amkor в Аризоне.

Партнерство отражает смещение фокуса в полупроводниковой отрасли: по мере роста вычислительной сложности все большую роль играет не только миниатюризация транзисторов, но и способность эффективно соединять различные типы чипов в одном корпусе. Гетерогенная интеграция и высокоскоростные межсоединения позволяют объединять процессоры, память и специализированные компоненты, улучшая производительность и энергоэффективность, сокращая задержки при передаче данных.

Изображение: interestingengineering.com

Amkor уже предоставляет решения для продуктов NVIDIA, включая серверные процессоры, сетевые чипсеты и системы ускоренных вычислений. Новое соглашение расширяет это сотрудничество, добавляя разработку новых методов тестирования и упаковки для платформ следующего поколения.

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Для NVIDIA соглашение обеспечивает доступ к критически важным мощностям по мере расширения аппаратного портфеля. Для Amkor — укрепляет позиции ключевого поставщика для сложных систем современных дата-центров. Как отметила исполнительный вице-президент по операциям NVIDIA Дебора Шоквист, инвестиции направлены на укрепление американских производственных цепочек и создание устойчивой инфраструктуры для ИИ.

Расширение производства в Аризоне — часть стратегии Amkor по географической диверсификации мощностей, которые традиционно были сконцентрированы в Азии. Параллельно работа будет вестись как в США, так и в Азии, что позволит совместить разработку и производство. Генеральный директор Amkor Кевин Энгель подчеркнул, что соглашение ускоряет долгосрочный план компании и поддерживает создание полного цикла решений — от упаковки до тестирования.