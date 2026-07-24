Система на базе модульной гибридной платформы Odys, уже прошедшей лётные испытания, должна расширить дальность полёта аппарата до 300 км и улучшить его эксплуатационные характеристики.

Партнёрство начинается с меморандума о взаимопонимании, в рамках которого компании подтвердят техническую и коммерческую осуществимость интеграции гибридной системы Odys в дрон DrN-600. Затем последует основное соглашение о разработке, где Odys выступит архитектором гибридной схемы, поставщиком прототипов и производственным партнёром по силовой установке.

Изображение: interestingengineering.com

Гибридная система Odys, доступная в диапазоне мощностей от 20 кВт до более чем 4 МВт, создавалась для авиационных, оборонных и энергетических применений. По заявлению компании, она обеспечивает большую дальность, многоканальное управление, большую продолжительность полёта и более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными силовыми установками для тяжёлых грузовых дронов.

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Сам DrN-600, разработанный в рамках программы DroNet, рассчитан на перевозку до 100 кг полезной нагрузки в грузовом отсеке, совместимом со стандартными поддонами. Максимальная взлётная масса аппарата не превышает 600 кг, что упрощает сертификацию и коммерческую эксплуатацию. Дрон предназначен для доставки медикаментов, промышленного оборудования и гуманитарных грузов в труднодоступные районы.

Сертификация DrN-600 запланирована на 2028 год. Параллельно ST Engineering проведёт испытания опытных образцов с потенциальными заказчиками для оценки работы аппарата в реальных условиях. Помимо силовой установки, соглашение предусматривает интеграцию наземной станции управления ST Engineering с беспилотными платформами Odys, что может расширить сотрудничество на системы управления миссиями и автономные операции.