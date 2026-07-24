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Ростех создал тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до двух километров
Устройство предназначено для поисково-спасательных операций, охраны периметров, инспекции промышленного оборудования и активного туризма.
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Прибор «Сыч-3К» фиксирует тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, позволяя оператору не просто обнаружить нагретый объект, но и определить его природу — человек, животное или техника. Как пояснили в холдинге, дальность в два километра является реальной дистанцией, на которой обеспечивается распознавание типа цели, что критически важно для гражданских задач, особенно при поиске людей в лесу, горах или в условиях задымления.

Изображение: Qwen

Изделие оснащено цифровым зумом с кратностью 1, 2 и 4, изображение выводится на цветной OLED-дисплей. Устройство может применяться для охраны территорий, позволяя заметить нарушителя на дальних подступах, а также для первичного контроля состояния оборудования в нефтегазовой отрасли и энергетике — тепловизионная диагностика выявляет утечки, перегревы и дефекты изоляции до возникновения аварийных ситуаций.

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Корпус монокуляра выдерживает умеренные ударные нагрузки и защищён от влаги, рабочий температурный диапазон составляет от −20 °C до +50 °C. Одного комплекта аккумуляторов достаточно для четырёх часов непрерывной работы. Устройство также может использоваться в спелеологии, охоте и туризме с элементами тактической подготовки.

#ростех #тепловизор #отечественное производство #тепловизионная система #тепловизионный комплекс #ик-датчик
Источник: rostec.ru
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