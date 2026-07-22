В ответ на критику, последовавшую после весеннего анонса, разработчики представили модульную архитектуру с тремя ИИ-моделями разного уровня детализации, возможностью переключения между ними в реальном времени и гибкими инструментами контроля над улучшением отдельных элементов сцены.

Технология, анонсированная ранее в этом году, вызвала неоднозначную реакцию в профильном сообществе — некоторые эксперты и энтузиасты сочли, что ИИ-алгоритмы заходят слишком далеко, изменяя художественный замысел разработчиков. В ответ на это NVIDIA представила доработанную версию, которая, по заявлению компании, не заменяет графику, а дополняет её, сохраняя авторскую стилистику.

Изображение: tomshardware.com

Ключевым нововведением стало появление трёх различных моделей, различающихся по уровню детализации и влиянию на производительность. Разработчики могут выбирать подходящую модель для каждой конкретной сцены или даже для отдельных элементов внутри неё. Например, персонажей и окружения можно обрабатывать с разной интенсивностью. Переключение между моделями происходит в реальном времени без дополнительных задержек.

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DLSS 5 работает поверх уже отрендеренного кадра, применяя эффекты на основе исходного изображения. Технология включает в себя как классическое масштабирование, отвечающее за базовые параметры изображения (освещение и геометрию), так и дополнительные функции улучшения, которые вызвали наибольшие споры и стали предметом критики.

В новой версии эти функции стали опциональными, хотя пока не уточняется, можно ли полностью отключать обработку кадра через «фильтры». По заявлению компании, DLSS 5 использует компактную одношаговую диффузионную модель, оптимизированную для последовательной обработки кадров с применением векторов движения. Релиз технологии запланирован на осень 2026 года.