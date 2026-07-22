Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
NVIDIA представила DLSS 5 с тремя режимами ИИ для настройки детализации в реальном времени
В ответ на критику, последовавшую после весеннего анонса, разработчики представили модульную архитектуру с тремя ИИ-моделями разного уровня детализации, возможностью переключения между ними в реальном времени и гибкими инструментами контроля над улучшением отдельных элементов сцены.
реклама

Технология, анонсированная ранее в этом году, вызвала неоднозначную реакцию в профильном сообществе — некоторые эксперты и энтузиасты сочли, что ИИ-алгоритмы заходят слишком далеко, изменяя художественный замысел разработчиков. В ответ на это NVIDIA представила доработанную версию, которая, по заявлению компании, не заменяет графику, а дополняет её, сохраняя авторскую стилистику.

Изображение: tomshardware.com

Ключевым нововведением стало появление трёх различных моделей, различающихся по уровню детализации и влиянию на производительность. Разработчики могут выбирать подходящую модель для каждой конкретной сцены или даже для отдельных элементов внутри неё. Например, персонажей и окружения можно обрабатывать с разной интенсивностью. Переключение между моделями происходит в реальном времени без дополнительных задержек.

реклама

DLSS 5 работает поверх уже отрендеренного кадра, применяя эффекты на основе исходного изображения. Технология включает в себя как классическое масштабирование, отвечающее за базовые параметры изображения (освещение и геометрию), так и дополнительные функции улучшения, которые вызвали наибольшие споры и стали предметом критики.

В новой версии эти функции стали опциональными, хотя пока не уточняется, можно ли полностью отключать обработку кадра через «фильтры». По заявлению компании, DLSS 5 использует компактную одношаговую диффузионную модель, оптимизированную для последовательной обработки кадров с применением векторов движения. Релиз технологии запланирован на осень 2026 года.

#nvidia #искусственный интеллект #технология #компьютерные игры #dlss 5 #алгоритмы ии #tomshardware.com
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter