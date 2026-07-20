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Китайская ИИ-модель Kimi-K3 обошла разработки США и возглавила мировой рейтинг
Пока американские биржи закрывались, китайская модель Kimi-K3 от компании Moonshot AI неожиданно поднялась с 17-го на 1-е место в рейтинге Arena.ai по фронтенд-разработке. Рост произошёл на фоне падения акций американских полупроводниковых компаний и опасений инвесторов по поводу «пузыря» в сфере ИИ.
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В четверг китайский стартап Moonshot AI представил модель Kimi-K3, которая мгновенно изменила расклад сил на рынке искусственного интеллекта. По данным бенчмарка Arena.ai, новая разработка обошла все американские аналоги в категории фронтенд-программирования, поднявшись с 17-й позиции на первую. В текстовых задачах (креативное письмо, генерация контента) модель заняла 9-е место, что также стало значительным скачком — предыдущая версия, Kimi-K2.6, находилась лишь на 38-й строчке.

Изображение: ChatGPT

Рыночная реакция не заставила себя ждать: утром в пятницу акции американских производителей чипов резко упали, а технологический индекс Nasdaq снизился на 1,4%, продлив череду неудачных торгов для IT-сектора.

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Ключевое отличие Kimi-K3, как и прошлогоднего DeepSeek, — это открытая архитектура (open-weight). В отличие от закрытых проприетарных моделей вроде GPT-5.6, такие системы доступны для изучения и доработки, а их использование обходится в среднем в шесть раз дешевле. Ранее открытые модели немного уступали закрытым по качеству, но теперь разрыв стремительно сокращается.

Бывший старший менеджер Meta, а ныне ИИ-предприниматель Сяоинь Цю задаётся вопросом: если лучшая открытая модель превосходит лучшую закрытую, как компании вроде Anthropic оправдывают свои тарифы? По его оценке, капитализация Moonshot AI составляет около $20 млрд, тогда как Anthropic оценивается почти в $1 трлн — разница в 50 раз при сопоставимых, а теперь и уступающих результатах.

Аналитики отмечают, что ещё до выхода Kimi-K3 американские компании уже присматривались к китайским ИИ-решениям из-за их ценовой доступности. Теперь, когда производительность практически сравнялась, платить в разы больше за американские модели становится всё менее оправданно. Это ставит под сомнение многолетний нарратив Кремниевой долины о том, что для развития ИИ требуются триллионные инвестиции. Китайский пример демонстрирует, что эффективные решения возможны при значительно меньших затратах.

#сша #китай #рейтинг #nasdaq #moonshot ai #гонка ии #kimi k3 #ии-модель o3
Источник: futurism.com
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