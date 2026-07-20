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Специалисты МАИ и ФМБА разработали шлюзовой модуль для российской станции на Луне
Прототип модуля планируют построить в Москве к 2027 году
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Лунная пыль, сформированная за миллиарды лет микрометеоритными ударами, представляет собой не просто грязь. Ее частицы размером в десятки микрон обладают абразивными свойствами и прилипают к любым поверхностям благодаря электростатическому заряду. Они могут выводить из строя герметичные соединения, повреждать оптику и нарушать работу скафандров, а при попадании в легкие вызывать серьезные заболевания. Поэтому инженеры и медики с самого начала проектирования лунной базы стремятся создать эффективную систему «санитарной обработки» на входе в жилые отсеки.

Изображение: Flux

Разработанный коллективом МАИ и ФМБА проект шлюзового модуля представляет собой цилиндрическую конструкцию диаметром от 2,2 до 2,4 метра. Внутри будут смонтированы системы терморегуляции, узлы подключения скафандров к бортовому электропитанию и газовым магистралям, а также экспериментальное оборудование для апробации методов обеспыливания.

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В настоящее время учёные прорабатывают две основные технологии очистки. Первая — механическая, с использованием щеток и сжатого газа, которая сдувает частицы с поверхности скафандра перед входом в шлюз. Вторая — более инновационная: воздействие переменным электрическим током, который должен создать на поверхности материала силы отталкивания, буквально «вытряхивающие» пыль из пор и складок. Какая из них окажется эффективнее в условиях пониженной гравитации и вакуума, предстоит выяснить в ходе натурных экспериментов.

Прототип будущего отсека построят в составе полноразмерного макета лунной базы на московской площадке ФМБА. Чтобы условия испытаний были максимально приближены к лунным, вокруг конструкции будет воссоздан искусственный ландшафт с использованием имитатора реголита — грунта, схожего по составу и механическим свойствам с поверхностью спутника Земли.

Однако защита от абразивной пыли — лишь часть исследовательской программы. В модуле также планируется тестировать системы радиационного щита, алгоритмы аварийного покидания базы и спасения экипажа, а также автономные контуры поддержания давления, влажности и температуры. Строительство экспериментальной установки должно занять около года; ввод в эксплуатацию и начало комплексных испытаний запланированы на 2027 год. Результаты этих работ лягут в основу технических требований для уже реальных обитаемых модулей российской лунной станции.

#космос #роскосмос #лунная база #лунная миссия #маи #фмба #шлюзы #лунная исследовательская станция
Источник: iz.ru
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