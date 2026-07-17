Компания Land Rover провела закрытый показ электрической версии Range Rover Sport на фестивале скорости в Гудвуде. При этом производитель заверил, что бензиновые и гибридные версии останутся в линейке.

В рамках фестиваля Goodwood Festival of Speed компания Land Rover провела закрытый показ электрической версии Range Rover Sport. Прототипы приняли участие в нескольких демонстрационных испытаниях: один из них выехал из фюзеляжа самолёта, другой поднялся по лестнице, третий прошёл трассу. По заявлениям разработчиков, электромобиль сохранит проходимость на уровне традиционных версий.

Изображение: carscoops.com

Генеральный директор Range Rover Мартин Лимперт сообщил, что электрическая модификация «переопределит представление о внедорожниках» после выхода на рынок в этом году. Директор по бренду также подтвердил, что V8, шестицилиндровые и подзаряжаемые гибридные версии останутся в производстве.

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Прототипы, показанные в Гудвуде, используют кузов текущего поколения Range Rover Sport, выпускаемого с 2022 года. Отличия — новые колёсные диски и светодиодные проекционные фонари. Полноценная серийная версия, как ожидается, получит иной внешний вид. Шпионские снимки замаскированных прототипов на Нюрбургринге свидетельствуют о готовящемся рестайлинге: изменённые бамперы, светодиодная оптика и мелкие доработки экстерьера.

Изображение: carscoops.com

Технические характеристики электромотора пока не раскрыты. По неофициальным данным, силовая установка может соответствовать Range Rover Electric с отдачей 542 лошадиные силы. Полные спецификации будут обнародованы до конца 2026 года, одновременно с обновлением всей линейки.

В салоне ожидаются улучшения мультимедийной системы и электронных ассистентов. Land Rover подтвердила, что Range Rover Sport останется доступным с шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами, мягким гибридом V8 и подзаряжаемыми гибридными установками.