Новая конструкция на 20% легче сварного аналога, выдерживает на 11% большую нагрузку и более 2 миллионов циклов испытаний.

На Литейном заводе КАМАЗа завершили разработку цельнолитой версии картера моста для грузовиков поколения К3. Серийная деталь представляет собой сварную конструкцию из нескольких частей, каждая из которых проходит механическую обработку перед соединением в единый узел. Процесс трудоёмкий, а сварной шов снижает прочность изделия. Руководство предприятия поставило задачу найти альтернативное решение.

Изображение: ChatGPT

Работа над проектом стартовала в декабре 2025 года. Инженеры Тимур Газизов, Салават Аскаров и Станислав Костин взяли за основу 3D-модель штатного картера, объединили три составные части и уменьшили толщину стенок с 15 до 8 миллиметров. Также были доработаны отверстия под стремянки, удерживающие рессоры, — раньше они приваривались отдельно и при высоких нагрузках деформировались. В новой версии эти элементы стали частью единой отливки.

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При разработке литейной технологии картер расположили в форме вертикально, что исключило коробление. Инженеры добавили уклоны, изменили геометрию, чтобы убрать термические узлы — участки, охлаждающиеся медленнее остальных. Для испытаний выбрали две марки высокопрочного чугуна. Модели оснастки изготовили из пластика, стержни напечатали на 3D-принтере. Первые образцы, полученные в январе, соответствовали всем параметрам, усадочных дефектов не обнаружено.

Изображение:kamaz.ru

Масса новой конструкции на 20% меньше серийного стального варианта. Использование чугуна позволило увеличить допустимую нагрузку на 11%, а ресурс превышает 2 миллиона циклов. По словам разработчиков, отливка поступает на механическую обработку и сразу готова к сборке. На сегодняшний день изготовлено пять цельнолитых мостов, которые проходят стендовые испытания в Научно-техническом центре КАМАЗа.