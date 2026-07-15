На Литейном заводе КАМАЗа завершили разработку цельнолитой версии картера моста для грузовиков поколения К3. Серийная деталь представляет собой сварную конструкцию из нескольких частей, каждая из которых проходит механическую обработку перед соединением в единый узел. Процесс трудоёмкий, а сварной шов снижает прочность изделия. Руководство предприятия поставило задачу найти альтернативное решение.
Изображение: ChatGPT
Работа над проектом стартовала в декабре 2025 года. Инженеры Тимур Газизов, Салават Аскаров и Станислав Костин взяли за основу 3D-модель штатного картера, объединили три составные части и уменьшили толщину стенок с 15 до 8 миллиметров. Также были доработаны отверстия под стремянки, удерживающие рессоры, — раньше они приваривались отдельно и при высоких нагрузках деформировались. В новой версии эти элементы стали частью единой отливки.
При разработке литейной технологии картер расположили в форме вертикально, что исключило коробление. Инженеры добавили уклоны, изменили геометрию, чтобы убрать термические узлы — участки, охлаждающиеся медленнее остальных. Для испытаний выбрали две марки высокопрочного чугуна. Модели оснастки изготовили из пластика, стержни напечатали на 3D-принтере. Первые образцы, полученные в январе, соответствовали всем параметрам, усадочных дефектов не обнаружено.
Изображение:kamaz.ru
Масса новой конструкции на 20% меньше серийного стального варианта. Использование чугуна позволило увеличить допустимую нагрузку на 11%, а ресурс превышает 2 миллиона циклов. По словам разработчиков, отливка поступает на механическую обработку и сразу готова к сборке. На сегодняшний день изготовлено пять цельнолитых мостов, которые проходят стендовые испытания в Научно-техническом центре КАМАЗа.