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Специалисты КАМАЗа разработали технологию изготовления цельнолитого картера моста
Новая конструкция на 20% легче сварного аналога, выдерживает на 11% большую нагрузку и более 2 миллионов циклов испытаний.
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На Литейном заводе КАМАЗа завершили разработку цельнолитой версии картера моста для грузовиков поколения К3. Серийная деталь представляет собой сварную конструкцию из нескольких частей, каждая из которых проходит механическую обработку перед соединением в единый узел. Процесс трудоёмкий, а сварной шов снижает прочность изделия. Руководство предприятия поставило задачу найти альтернативное решение.

Изображение: ChatGPT

Работа над проектом стартовала в декабре 2025 года. Инженеры Тимур Газизов, Салават Аскаров и Станислав Костин взяли за основу 3D-модель штатного картера, объединили три составные части и уменьшили толщину стенок с 15 до 8 миллиметров. Также были доработаны отверстия под стремянки, удерживающие рессоры, — раньше они приваривались отдельно и при высоких нагрузках деформировались. В новой версии эти элементы стали частью единой отливки.

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При разработке литейной технологии картер расположили в форме вертикально, что исключило коробление. Инженеры добавили уклоны, изменили геометрию, чтобы убрать термические узлы — участки, охлаждающиеся медленнее остальных. Для испытаний выбрали две марки высокопрочного чугуна. Модели оснастки изготовили из пластика, стержни напечатали на 3D-принтере. Первые образцы, полученные в январе, соответствовали всем параметрам, усадочных дефектов не обнаружено.

Изображение:kamaz.ru

Масса новой конструкции на 20% меньше серийного стального варианта. Использование чугуна позволило увеличить допустимую нагрузку на 11%, а ресурс превышает 2 миллиона циклов. По словам разработчиков, отливка поступает на механическую обработку и сразу готова к сборке. На сегодняшний день изготовлено пять цельнолитых мостов, которые проходят стендовые испытания в Научно-техническом центре КАМАЗа.

#ростех #камаз #3d-печать #литье #камаз к3 #облегчённая конструкция
Источник: kamaz.ru
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