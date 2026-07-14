Российские авиастроительные программы продолжают развиваться: первый серийный МС-21 завершил наземные проверки и готовится к рулёжкам, а опытный Ил-96-400М выполнил серию заходов на посадку в Якутске в рамках лётных испытаний.

На Иркутском авиационном заводе завершился очередной этап подготовки первого серийного образца среднемагистрального лайнера МС-21 к вылету. В ходе наземных испытаний машина впервые опробовала штатную тормозную систему и рулевое управление передней стойкой шасси. Теперь самолёту предстоят рулёжные тесты и скоростные пробежки по взлётной полосе, после которых будет дан старт дебютному полёту.

Изображение: yakovlev.ru

Отличительной особенностью новейшего лайнера стали тормозные механизмы с дисками из углепластика. Использование композиционных материалов повышает износостойкость и увеличивает ресурс деталей, что позволяет сократить простои и эксплуатационные расходы. Производством комплектующих занимается подмосковная корпорация «Рубин», которая недавно ввела в строй новый цех, нарастив выпуск углепластиковых изделий до 7 тысяч штук в год, что в 2,3 раза превышает прежние показатели.

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Стоимость МС-21 за последние три года выросла с 3,3 до 5,34 миллиарда рублей. Удорожание связано с масштабной программой импортозамещения и увеличением инвестиционной нагрузки. Поставки серийных машин авиакомпаниям намечены на 2027–2028 годы.

Изображение: uacrussia.ru

Параллельно с подготовкой МС-21 в Якутии проходили испытания опытного широкофюзеляжного Ил-96-400М. Борт с номером RA-96115 выполнял серию повторных заходов на посадку в аэропорту Якутска в течение нескольких часов. В экстренных службах региона уточнили, что полёты проводились в штатном режиме и не вызывали опасений.

По мнению исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, Ил-96-400М не вызывает интереса у авиакомпаний, которые уже сделали выбор в пользу Boeing и Airbus, что делает лайнер неликвидным на внутреннем рынке. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее сообщал о разработке нового дальнемагистрального самолёта, однако Ил-96 в этом контексте не упоминался.



