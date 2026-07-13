Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Большой адронный коллайдер уходит на модернизацию на четыре года
Его ждёт глубокая модернизация, после которой установка получит новое название и значительно расширит свои возможности.
реклама

Работа Большого адронного коллайдера, самого мощного ускорителя частиц в мире, приостановлена до 2030 года. Остановка связана не с авариями или неисправностями, а с плановой модернизацией, цель которой — увеличить светимость установки. В физике высоких энергий этим термином обозначают интенсивность столкновений частиц во встречных пучках. Чем выше светимость, тем чаще происходят соударения и тем больше вероятность зарегистрировать редкие процессы. К 2030 году этот показатель планируют увеличить примерно в десять раз по сравнению с проектным значением. Для этого специалистам предстоит демонтировать около 1,2 километра труб и кабелей, заменить часть магнитной системы и обновить инженерную инфраструктуру.

Изображение: ChatGPT

История создания БАКа началась в 1984 году с предпроектных работ. В 1995 году Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) утвердила проект строительства кольцевого ускорителя на границе Франции и Швейцарии, в 15 километрах от Женевы. Запуск состоялся в сентябре 2008 года. С тех пор установку останавливали на ремонт дважды, нынешняя пауза — самая длительная. Главное научное достижение БАКа — обнаружение в 2012 году бозона Хиггса, фундаментальной частицы, предсказанной теоретиками ещё в 1960-х годах. Кроме того, на коллайдере в 2010 году впервые удалось получить антиматерию и удержать её в течение 0,2 секунды. Также в ходе экспериментов были открыты около восьми десятков адронов, включая экзотические тетракварки и пентакварки.

реклама

Запуск коллайдера в своё время сопровождался множеством слухов. Наиболее популярный — что после включения установки возникнут микроскопические чёрные дыры, которые уничтожат Землю. Также опасались образования страпелек — гипотетических сгустков странной материи. Ничего подобного не произошло, а физики-теоретики впоследствии обосновали невозможность появления таких объектов на БАКе. Тем не менее аварии случались: через полторы недели после запуска в вакуумную систему попало несколько тонн жидкого гелия, используемого для охлаждения магнитов, что привело к остановке на год.

После модернизации коллайдер будет называться Большим адронным коллайдером высокой светимости. Ведущий научный сотрудник НИЯУ МИФИ Евгений Солдатов, участник экспериментов на БАКе, пояснил, что основная задача теперь — не подтверждение, а расширение Стандартной модели физики элементарных частиц. За последние десятилетия накопились экспериментальные факты, которые с ней не согласуются, и увеличение светимости позволит найти больше отклонений, которые укажут путь к более общей теории.

В 2033 году запланирована очередная остановка, после которой установка должна отработать без перерывов семь лет. В конце 2030-х годов рядом с существующим коллайдером начнут строительство Будущего кольцевого коллайдера (FCC) с энергией пучка 100 ТэВ. Длина его кольца составит около 100 километров — тоннель пройдёт под Женевой и Женевским озером. Запуск этой установки стоимостью около 20 миллиардов евро намечен на 2070-е годы. Обновлённый БАК сможет регистрировать до 15 миллионов бозонов Хиггса в год, что откроет новые горизонты для физики.

#церн #ускоритель частиц #бозон хиггса #бак #мифи #частицы #большой андронный коллайдер
Источник: strana-rosatom.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель

Популярные статьи

Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter