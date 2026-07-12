Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В России могут появиться грузовые дирижабли грузоподъёмностью до 50 тонн
Основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек заявила, что в ближайшие 2-3 года в России могут начать эксплуатироваться грузовые дирижабли грузоподъёмностью 30-50 тонн.
реклама

Российское авиационное конструкторское бюро «Первый дирижабль» планирует создание грузовых аэростатических аппаратов, способных перевозить от 30 до 50 тонн. Об этом в беседе с ТАСС рассказала основатель и руководитель предприятия Полина Албек.

Изображение: ChatGPT

В настоящее время компания проводит испытания привязных аэростатов, рассчитанных на полезную нагрузку до 300–500 килограммов. Однако, по словам Албек, это лишь промежуточный этап. Следующей целью станет разработка дирижабля, который сможет брать на борт десятки тонн грузов.

реклама

Албек подчеркнула, что увеличение габаритов аэростата — более рациональный путь, чем попытка создать беспилотник с сопоставимой грузоподъёмностью. Она пояснила, что подъёмная сила аэростатических аппаратов позволяет достигать показателей, недоступных для дронов с двигателями. По её оценкам, реализация такого проекта займёт около двух-трёх лет.

Особое внимание руководитель КБ уделила кадровому вопросу. Она считает, что в России ещё остались специалисты, участвовавшие в советских дирижабельных программах, и их опыт может стать основой для возрождения этого направления. По её мнению, сочетание наработок прошлых лет с современными материалами — композитами, газонепроницаемыми тканями и углепластиком способно дать толчок созданию конкурентоспособной техники.

Параллельно с разработкой дирижаблей предприятие взаимодействует с пензенскими инженерами и студентами технопарка «Кванториум». Молодые специалисты занимаются 3D-моделированием и изготовлением деталей для машин, предназначенных для работы в Арктике и в интересах нефтегазового сектора. Кроме того, в Тольятти действует инжиниринговый центр МГТУ имени Баумана, где создан демонстрационный образец беспилотного дирижабля грузоподъёмностью до 1,5 тонны. В планах — масштабирование этой модели до 30 тонн для использования в Сибири, на Дальнем Востоке и в арктических регионах.

Ранее «Первый дирижабль» также разработал систему «Барьер» для защиты от беспилотников — сеть, подвешиваемую на аэростатах. Испытания этого комплекса уже прошли на полигоне. Албек считает, что при поддержке государства дирижаблестроение может войти в новую Стратегию пространственного развития России до 2030 года. Эксперты отмечают: современные аэростатические аппараты способны работать в тех же условиях, что и вертолёты, но доставлять грузы в удалённые районы значительно быстрее.

#логистика #дирижабль #аэростат #первый дирижабль #транспортировка грузов #албек #воздухоплавание
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные подтвердили причину крупнейшего в истории Земли массового вымирания 252 млн лет назад
Самолёт G800 впервые совершил полёт на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе
В Казани показали БПЛА «Одуванчик-3» устойчивый к вихревым потоком от вертолёта Ми-8
На видео показали примерку обтекателей для первого российского высокоскоростного поезда
Релиз Palworld 1.0 добавил 72 новых персонажа и огромный список изменений
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
Раскрыт механизм отказа твердотельных аккумуляторов - батареи станут долговечнее и безопаснее
Краудфандинговая кампания Ulefone RugOne Xlink 7 на портале Kickstarter близится к завершению
«Мегафон» рассылает абонентам уведомление о росте цен на мобильную связь
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
Слух о GeForce RTX 5090 SE вызвал множество вопросов и сомнения у экспертов
Poco, Redmi или iQoo рискуют исчезнуть как самостоятельные бренды
Электрический Mercedes-AMG CLA может дрифтовать, имитировать переключение передач и звук турбомотора
Японская компания Rapidus установит цены на 2-нм пластины ниже тарифов TSMC — от $18 500 до $21 500
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Пентагон опубликовал новые документы об НЛО в разных частях мира
Почти половина поклонников PlayStation задумалась о переходе на ПК
Смарт-часы Garmin получили новые циферблаты с отображением звёзд в реальном времени

Популярные статьи

Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter