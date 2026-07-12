Основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек заявила, что в ближайшие 2-3 года в России могут начать эксплуатироваться грузовые дирижабли грузоподъёмностью 30-50 тонн.

Российское авиационное конструкторское бюро «Первый дирижабль» планирует создание грузовых аэростатических аппаратов, способных перевозить от 30 до 50 тонн. Об этом в беседе с ТАСС рассказала основатель и руководитель предприятия Полина Албек.

Изображение: ChatGPT

В настоящее время компания проводит испытания привязных аэростатов, рассчитанных на полезную нагрузку до 300–500 килограммов. Однако, по словам Албек, это лишь промежуточный этап. Следующей целью станет разработка дирижабля, который сможет брать на борт десятки тонн грузов.

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Албек подчеркнула, что увеличение габаритов аэростата — более рациональный путь, чем попытка создать беспилотник с сопоставимой грузоподъёмностью. Она пояснила, что подъёмная сила аэростатических аппаратов позволяет достигать показателей, недоступных для дронов с двигателями. По её оценкам, реализация такого проекта займёт около двух-трёх лет.

Особое внимание руководитель КБ уделила кадровому вопросу. Она считает, что в России ещё остались специалисты, участвовавшие в советских дирижабельных программах, и их опыт может стать основой для возрождения этого направления. По её мнению, сочетание наработок прошлых лет с современными материалами — композитами, газонепроницаемыми тканями и углепластиком способно дать толчок созданию конкурентоспособной техники.

Параллельно с разработкой дирижаблей предприятие взаимодействует с пензенскими инженерами и студентами технопарка «Кванториум». Молодые специалисты занимаются 3D-моделированием и изготовлением деталей для машин, предназначенных для работы в Арктике и в интересах нефтегазового сектора. Кроме того, в Тольятти действует инжиниринговый центр МГТУ имени Баумана, где создан демонстрационный образец беспилотного дирижабля грузоподъёмностью до 1,5 тонны. В планах — масштабирование этой модели до 30 тонн для использования в Сибири, на Дальнем Востоке и в арктических регионах.

Ранее «Первый дирижабль» также разработал систему «Барьер» для защиты от беспилотников — сеть, подвешиваемую на аэростатах. Испытания этого комплекса уже прошли на полигоне. Албек считает, что при поддержке государства дирижаблестроение может войти в новую Стратегию пространственного развития России до 2030 года. Эксперты отмечают: современные аэростатические аппараты способны работать в тех же условиях, что и вертолёты, но доставлять грузы в удалённые районы значительно быстрее.