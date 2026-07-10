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Шведские учёные ищут способ снизить зависимость от китайских редкоземельных магнитов
Исследователи Уппсальского университета работают над созданием более чистых и доступных технологий производства магнитов, которые используются в электромобилях, ветрогенераторах и электронике. Сейчас этот рынок почти полностью контролируется Китаем.
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Переход к зелёной энергетике требует большого количества редкоземельных магнитов. Без них не обходятся электромобили, ветряные турбины, смартфоны и оборонные системы. Однако производство этих материалов сталкивается с двумя серьёзными проблемами. Добыча и переработка редкоземельных элементов оставляют значительный экологический след, а сам рынок сильно зависит от Китая.

Изображение: scitechdaily.com

Профессор химии материалов Уппсальского университета Мартин Сальберг считает это геополитической проблемой. По его словам, Китай занимает доминирующее положение в цепочке поставок — от добычи до выпуска готовых магнитов. Недавние экспортные ограничения показали, насколько уязвимой может оказаться экономика стран-импортёров.

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Технология добычи редкоземельных металлов также далека от идеала. Разделение элементов требует агрессивных химических реагентов, а в некоторых месторождениях вместе с ними залегают радиоактивные вещества. Сальберг называет этот процесс «грязным бизнесом».

Шведские учёные ищут альтернативные методы производства магнитов, которые позволят снизить нагрузку на окружающую среду и ослабить монопольное влияние Китая. Исследования направлены на создание технологий, способных сделать рынок редкоземельных элементов более устойчивым и географически рассредоточенным.

#китай #энергетика #редкоземельные металлы #редкоземельные элементы #редкоземельные минералы #зелёная энергетика #магниты
Источник: scitechdaily.com
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