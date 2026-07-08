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Росатом и Минпромторг показали на «ИННОПРОМ-2026» мобильную зарядную станцию для электромобилей
На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» Топливный дивизион Росатома представил беспилотную мобильную электрозарядную станцию. Разработка демонстрировалась на стенде Минпромторга России, где её увидел председатель правительства Михаил Мишустин.
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Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге стала площадкой для премьеры новой разработки Топливного дивизиона Росатома. На стенде Минпромторга России была представлена мобильная электрозарядная станция с функцией автономного передвижения.

Изображение: tvel.ru

Главное отличие от стационарных аналогов заключается в отсутствии необходимости подключения к электрическим сетям и прохождения длительных согласовательных процедур. Станция может самостоятельно перемещаться к заданному объекту, будь то деловой центр, жилой комплекс, торговое учреждение или парковочная зона у дороги.

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В конструкции станции предусмотрен аккумуляторный блок ёмкостью до 105 киловатт-часов, который обеспечивает быструю зарядку постоянным током мощностью до 60 киловатт. Время зарядки электромобиля со стандартной батареей составляет около получаса. По окончании процесса станция в автоматическом режиме возвращается на базовую станцию для пополнения собственного запаса энергии через пантограф мощностью 30 киловатт.

Как сообщил Александр Бухвалов, возглавляющий направление «Электромобильность» в АО «ТВЭЛ», госкорпорация планомерно расширяет зарядную инфраструктуру и отмечает увеличение запросов на более удобные способы зарядки. Роботизированная станция способна самостоятельно подъезжать к транспортному средству, что потребовало разработки решений в области автономного движения, пространственной навигации и ориентации.

Техническое оснащение включает систему беспилотного управления с цифровой картой местности, компьютерным зрением, видеокамерой, радаром и лидаром. Отсутствие привязки к спутниковой навигации GPS позволяет применять станцию на территории без доступа к спутниковому сигналу. При этом на случай нештатных ситуаций предусмотрено дистанционное присутствие оператора, который через защищённый канал связи может перейти к ручному управлению. Разработка выполнена силами предприятий атомной отрасли на основе собственных технологических решений Росатома в сфере автономного транспорта.

#россия #электромобили #инновации #росатом #минпромторг #твэл #зарядка для электромобилей #мобильная эзс
Источник: tvel.ru
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