Исследователи из Корейского института материаловедения и Корейского электротехнического научно-исследовательского института создали технологию производства сухих электродов для аккумуляторов, не требующую использования тефлона. Разработка позволяет увеличить плотность энергии, ускорить зарядку и снизить себестоимость производства батарей.

Специалисты из двух южнокорейских научных организаций — KIMS и KERI представили новый метод изготовления анодов для литий-ионных аккумуляторов. Технология основана на использовании гранул графита с контролируемой формой и не требует добавления тефлона, который применяется в традиционных сухих электродных процессах.

Изображение: interestingengineering.com

Вместо тефлона разработчики применили хорошо зарекомендовавшую себя в промышленности систему связующих CMC-SBR (карбоксиметилцеллюлоза и стирол-бутадиеновый каучук). Гранулы композитного графита изготавливаются методом распылительной сушки из смеси, содержащей графит, токопроводящие добавки и связующие вещества. В отличие от обычных пластинчатых частиц графита, новые гранулы имеют изотропную внутреннюю структуру, что создаёт многоканальные пути для транспорта ионов лития, включая сквозные каналы по толщине электрода.

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Эксперименты показали, что новый сухой анод демонстрирует лучшие показатели быстрой зарядки и стабильности циклов по сравнению с традиционными анодами, изготовленными по мокрой технологии. Кроме того, разработка улучшает диффузию лития в состоянии высокой плотности энергии, что подтверждает её потенциал для создания высокоёмких аккумуляторов с толстыми электродами.

Схема: electronicsforu.com

Технология может применяться в электромобилях, системах накопления энергии (ESS) и батареях следующего поколения. Поскольку используется уже коммерциализированная система связующих CMC-SBR, производство может быть легко масштабировано с одновременным снижением затрат и углеродного следа.

Старший научный сотрудник KIMS Джихи Юн отметила, что технология предлагает новый подход, способный преодолеть ограничения традиционных ПТФЭ-процессов, и будет востребована в аккумуляторах для электромобилей нового поколения, которым требуются как высокая плотность энергии, так и быстрая зарядка.