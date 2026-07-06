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This_is_the_way
СТМ показала на ИННОПРОМе развивающий до 400 км/ч поезд и огромный дизельный двигатель 12ДМ-185
Обе разработки ориентированы на полную локализацию и работу в условиях высоких нагрузок.
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Компания «Синара – Транспортные Машины» (входит в Группу Синара) на промышленной выставке ИННОПРОМ-2026 представила два стратегических проекта, указывающих на технологический суверенитет в сфере транспортного машиностроения.

Изображение: Grok

В центре экспозиции — масштабный макет первого российского высокоскоростного поезда в обновлённой серийной окраске. Проект реализуется на «Уральских локомотивах». Конструкция из экструдированного алюминия снижает массу состава и улучшает аэродинамику. В основе силовой архитектуры — полностью отечественный тяговый привод. Поезд рассчитан на скорость до 400 км/ч и ориентирован на маршруты с интенсивным пассажиропотоком.

Изображение: sinara-group.com

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Второй экспонат — 12-цилиндровый дизельный двигатель 12ДМ-185, разработанный Уральским дизель-моторным заводом. Агрегат предназначен для карьерных самосвалов большой грузоподъёмности (в том числе БелАЗ) и судовых установок. Силовая установка отличается повышенным ресурсом, стабильной тягой и устойчивостью к экстремальным нагрузкам. Двигатель полностью импортозамещён и представляет собой решение для сегмента тяжёлой техники, где требования к надёжности и мощности максимальны. Компания отмечает, что оба проекта учитывают передовые стандарты и формируют базу для выпуска отечественной техники нового поколения.

#россия #белаз #иннопром #стм #синара #уральские локомотивы #синара-транспортные машины #12дм-185
Источник: www1.ru
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