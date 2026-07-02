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В Калининграде обнаружили янтарный самородок из двух видов солнечного камня весом полтора килограмма
На Приморском карьере Калининградского янтарного комбината найден редкий образец весом более полутора килограммов. Возраст самоцвета составляет около 40 миллионов лет.
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Сотрудники Калининградского янтарного комбината извлекли из породы редкий самородок весом 1,55 килограмма и размером 21 на 16 сантиметров. Находка получила имя «Юбиляр» в честь предстоящего 80-летия Калининградской области. Самоцвет имеет овальную форму и необычное строение: в одном образце соединились две разновидности балтийского янтаря. Внутренняя часть состоит из матового самоцвета медового оттенка — непрозрачность ему придают многочисленные микроскопические пузырьки воздуха, застывшие в смоле миллионы лет назад. Внешний слой, напротив, прозрачный, и в нём хорошо различимы органические фрагменты древнего леса: кусочки коры и застывшие насекомые.

Изображение: rostec.ru (обработано ChatGPT)

Образец сформировался в результате того, что живица древней сосны вытекла внутрь дерева и заполнила его полость. Со временем смола отвердела, законсервировав внутреннюю форму дерева. Именно поэтому в балтийском янтаре сегодня можно увидеть естественный слепок доисторического растения.

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Как пояснил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин, уникальными считаются образцы весом свыше килограмма, и каждый из них проходит государственную экспертизу. В прошлом году на карьере обнаружили 13 таких самородков, в нынешнем сезоне — только один. Часть находок остаётся в музейной коллекции комбината, другие выставляются на единственный в мире ежегодный аукцион редкого янтаря, где их приобретают коллекционеры и переработчики со всего мира.

Стартовая цена каждого лота определяется экспертной комиссией с учётом веса, цвета, формы и сохранности камня. В ходе торгов стоимость редких экземпляров нередко возрастает почти вдвое. К примеру, на прошлогоднем аукционе самородок «Сувенир Балтики» весом 2,1 килограмма подорожал с 650 тысяч до 1,18 миллиона рублей. Следующий аукцион запланирован на осень 2026 года.

Балтийский янтарь представляет собой застывшую живицу реликтовых хвойных деревьев возрастом от 30 до 50 миллионов лет. Около 90% разведанных запасов этого самоцвета сосредоточено в Калининградской области, которое разрабатывает Янтарный комбинат. Добыча ведётся сезонно из-за климатических условий и специфики технологии.

#ростех #калининград #калининградская область #янтарь #янтарный комбинат #рт-финанс #самородок
Источник: rostec.ru
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