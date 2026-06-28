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This_is_the_way
Канадская компания General Fusion сжатием плазмы втрое увеличила её температуру
Установка сжимает магнитизированную плазму с помощью литиевой оболочки без использования мощных лазеров или сверхпроводящих магнитов. Плотность плазмы и магнитное поле выросли в десять раз. В процессе сжатия зафиксирован рост нейтронного выхода, что указывает на термоядерные реакции. Результаты направлены на рецензирование.
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Канадская компания General Fusion сообщила о важном достижении в разработке термоядерного реактора. На установке LM26 учёные механическим сжатием подняли температуру плазмы с 0,2 до 0,72 кэВ — это около 8,4 миллиона градусов Цельсия. Увеличение произошло более чем в три раза.

Изображение: interestingengineering.com

Компания использует необычный метод: плазма удерживается магнитным полем, а затем сжимается с помощью оболочки из жидкого лития. Это повышает её температуру и плотность. В отличие от других подходов, здесь не нужны сверхмощные лазеры или огромные магниты.

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Установка LM26 — это первый демонстратор, построенный в масштабе, близком к реальной электростанции. В ходе испытаний плотность плазмы и магнитное поле выросли в десять раз, а сама плазма оставалась стабильной. Загрязнения от литиевой оболочки оказались незначительными — это раньше было одной из главных проблем.

Учёные также заметили рост нейтронного выхода, что говорит о начале термоядерных реакций. Впрочем, до получения энергии ещё далеко, и результаты пока не проверены независимыми экспертами. Глава компании заявил, что данные совпали с компьютерными моделями, и это даёт уверенность в дальнейших шагах. Ближайшая цель — достичь 1 кэВ, а затем 10 кэВ. Если всё получится, компания сможет приблизиться к созданию устойчивого термоядерного синтеза.

#канада #термоядерный синтез #плазма #перспективные разработки #перспективные технологии #перспективные материалы #general fusion #mtf #нагрев плазмы
Источник: interestingengineering.com
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