Завод решил не откладывать старт продаж на полгода-год, а выпустить машину с тем, что готово. Основное новшество — 1,8-литровый 8-клапанный мотор с улучшенной тягой на низких оборотах.

Бывший инженер АвтоВАЗа и известный отраслевой блогер KhaDm раскрыл новые подробности о грядущем обновлении Lada Niva Legend. По его данным, завод запустит производство внедорожника с новым 1,8-литровым двигателем 20 июля 2026 года, но не все обещанные опции войдут в первую партию.

Изображение: Flux

Инсайдер утверждает, что руководство приняло нестандартное решение: выпустить машину с тем, что есть, а недостающие элементы добавить позже, чтобы не откладывать старт продаж на полгода или год. Речь идёт прежде всего о светодиодных фарах и задних фонарях, а также о кнопке отпирания багажника. Эти детали, которые вызвали много вопросов у поклонников модели, появятся только в следующем микрообновлении в 2027 году. Тогда же ожидается немного изменённая решётка радиатора и ряд мелких доработок.

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Главное техническое новшество текущего обновления — 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, уже знакомый по Niva Travel. По сравнению с прежним мотором, прирост крутящего момента составляет 24 Н·м, причём значительная часть тяги доступна уже с 1000 оборотов в минуту. Всего в рамках модернизации заявлено более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Однако, как отмечает блогер, полностью укомплектованной машину с диодной оптикой поклонники марки увидят только в следующем году. Старт производства, тем не менее, состоится в срок — 20 июля 2026 года.