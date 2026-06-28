Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Инсайдер KhaDm: диодные фары на Niva Legend появятся только в следующем обновлении в 2027 году
Завод решил не откладывать старт продаж на полгода-год, а выпустить машину с тем, что готово. Основное новшество — 1,8-литровый 8-клапанный мотор с улучшенной тягой на низких оборотах.
реклама

Бывший инженер АвтоВАЗа и известный отраслевой блогер KhaDm раскрыл новые подробности о грядущем обновлении Lada Niva Legend. По его данным, завод запустит производство внедорожника с новым 1,8-литровым двигателем 20 июля 2026 года, но не все обещанные опции войдут в первую партию.

Изображение: Flux

Инсайдер утверждает, что руководство приняло нестандартное решение: выпустить машину с тем, что есть, а недостающие элементы добавить позже, чтобы не откладывать старт продаж на полгода или год. Речь идёт прежде всего о светодиодных фарах и задних фонарях, а также о кнопке отпирания багажника. Эти детали, которые вызвали много вопросов у поклонников модели, появятся только в следующем микрообновлении в 2027 году. Тогда же ожидается немного изменённая решётка радиатора и ряд мелких доработок.

реклама

Главное техническое новшество текущего обновления — 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, уже знакомый по Niva Travel. По сравнению с прежним мотором, прирост крутящего момента составляет 24 Н·м, причём значительная часть тяги доступна уже с 1000 оборотов в минуту. Всего в рамках модернизации заявлено более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Однако, как отмечает блогер, полностью укомплектованной машину с диодной оптикой поклонники марки увидят только в следующем году. Старт производства, тем не менее, состоится в срок — 20 июля 2026 года.

#россия #обновление #автоваз #lada #российский автопром #niva #niva legend #российский автомобиль #диодная оптика
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Марсоход Perseverance предположительно обнаружил следы древней жизни на Марсе
McMurtry показала тизер серийного электромобиля с вентилятором прижимной силы в 2 т за 1,32 млн $
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
AMD официально выпустила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В Кремле отреагировали на удаление VK и других российских приложений из App Store
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Tom’s Hardware: перекупщики активно скупают процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Моддер оснастил кнопочный телефон Nokia 3210 материнской платой с поддержкой сетей 4G
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
Покупатель получил Core i9-10900K в запечатанной коробке вместо заказанного Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition был распродан в первые часы и появился на eBay по $540–750
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
Защищённый смартфон RugOne Xever 8 предлагает мощный динамик SonicX с максимальной акустической мощностью 117 дБ
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека

Популярные статьи

От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter