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Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Концепция экстерьера спальных вагонов Vande Bharat, разработанная специалистами ТМХ и студией Lab 20/50 для Индийских железных дорог, стала победителем Red Dot Award: Design Concept 2026 в категории «Поезда, самолёты и водный транспорт». Проект реализуется в рамках контракта на поставку 1920 вагонов стоимостью $6,5 млрд.
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Конкурс Red Dot Award: Design Concept 2026 уже много лет остаётся одним из самых значимых событий в мире промышленного и транспортного дизайна. Ежегодно организаторы получают свыше 18 тысяч заявок из более чем 70 государств. В состав экспертного жюри 2026 года вошли известные дизайнеры, учёные и отраслевые специалисты.

Над созданием облика новых составов трудилась объединённая группа инженеров и художников Трансмашхолдинга и дизайн-центра Lab 20/50. Первый показ концепта состоялся в 2025 году на отраслевой выставке IREE. Разработка велась в рамках контракта на изготовление и сервисное обслуживание 1920 вагонов для индийских государственных железных дорог. Исполнителем выступает совместное предприятие Kinet Railway Solutions Limited, созданное ТМХ и индийской компанией RVNL. Общая сумма соглашения — 6,5 миллиарда долларов. Это самый масштабный контракт за всю историю железнодорожного взаимодействия между Россией и Индией.

Изображение:ChatGPT

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Шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов подчеркнул, что перед коллективом стояла задача не просто разработать техническое решение, а предложить новый визуальный язык для железных дорог Индии. Главная цель состояла в том, чтобы соединить национальные культурные коды с передовыми технологическими решениями.

Горизонтальная линия, пересекающая переднюю часть локомотива и разделяющая её на две половины, при движении напоминает звезду и создаёт ощущение стремительного полёта. Эта линия переходит на борта вагонов, усиливая динамику и устремлённость всего состава. Фары решены в виде бриллианта в оправе — прямая отсылка к вековым традициям индийских ювелиров. Цветовая палитра включает три основных оттенка: серебристый, чёрный и оранжевый. Последний символ — энергия, жизнелюбие и оптимизм, которые издавна ассоциируются с индийским народом.

На данный момент на производственной площадке в городе Латур (штат Махараштра) идёт сборка первых опытных вагонов. В Хайдарабаде (Телингана) действует инжиниринговый центр. Активно строятся депо в Джодхпуре (Раджастхан), а также ведутся согласования по деповским комплексам в Биджвасане (Национальный столичный округ Дели) и Тханисандре (Карнатака).

#россия #индия #поезд #поставка #трансмашхолдинг #тмх #vande bharat #red dot award
Источник: tmholding.ru
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