Устройство способно за одно посещение подготовить зуб под коронку с точностью до долей миллиметра.

Процесс установки зубной коронки обычно занимает несколько визитов к стоматологу и требует много времени. Однако для пациентов, не боящихся доверить свою улыбку роботу, существует альтернатива. В Швейцарии, в Базельском университете, инженеры разрабатывают компактное роботизированное устройство, которое может упростить и ускорить эту процедуру.

Изображение: popsci.com

Устройство, получившее название Miniature Intraoral Robot (MIR), по размерам сопоставимо с винной пробкой. Его его длина составляет около 4,3 сантиметра, а ширина — 2,5 сантиметра. Все двигатели и управляющая электроника вынесены за пределы робота и соединены с ним через гибкие тросы, трубки и кабели. Во время работы сила воздействия сверла не превышает пяти ньютонов. Примерно столько же весит полулитровая бутылка воды.

Изображение: popsci.com

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Как пояснила разработчик Юкико Томока, конструкция специально спроектирована так, чтобы робот свободно размещался в открытом рту и двигался синхронно с поворотами головы пациента. Процедура выглядит следующим образом: сначала широкое сверло стачивает поверхность зуба сверху, затем второе, более тонкое сверло, обрабатывает его боковые стенки. Испытания на моделях зубов из твёрдых синтетических смол и керамики показали, что даже без использования сенсоров и системы коррекции погрешность позиционирования не превышает 0,2 миллиметра.

В дальнейшем разработчики планируют оснастить робота камерой и датчиками, что позволит повысить точность и автономность. Как отметил биомедицинский инженер и соавтор проекта Георг Раутер, даже в случае отключения электроэнергии робот сохранит данные о своём положении и сможет продолжить работу с того же места, где остановился. Введение камеры и сенсоров, по расчётам исследователей, снизит погрешность до ещё меньших значений. На данном этапе MIR существует в виде лабораторного прототипа. Следующая задача разработчиков — интегрировать дополнительные компоненты, не увеличивая габариты устройства.