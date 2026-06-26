Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
АвтоВАЗ запатентовал семь новых названий для будущих моделей
Волжский автозавод подал в Роспатент заявки на регистрацию семи товарных знаков, включая Onegin, Bagira и Arteus. Патентование названий не гарантирует их появление на рынке, но защищает интеллектуальную собственность компании на ближайшие годы.
реклама

АвтоВАЗ продолжает стратегическое резервирование наименований для перспективных автомобилей, подав в Роспатент заявки на регистрацию семи новых товарных знаков. В список вошли следующие названия: Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus. Все они относятся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, что позволяет использовать их для автомобильной продукции, шин и комплектующих.

Изображение: ChatGPT

После оформления патентных прав эти наименования будут закреплены за предприятием сроком на десять лет. При этом регистрация брендов не означает обязательного запуска серийных машин под этими именами — такая практика широко распространена в автопроме и позволяет защитить интеллектуальную собственность на случай будущих проектов.

реклама

Ранее АвтоВАЗ уже запатентовал названия Lada Tigris и Lada Parus, а также зарегистрировал заявку на фразу «Можно, а зачем?», которая стала интернет-мемом после интервью одного из руководителей компании. Патентная активность завода свидетельствует о системной работе по созданию портфеля брендов, который может быть использован при выводе новых моделей или специальных версий.

Как отмечают эксперты, подобное резервирование названий позволяет избежать коллизий с другими производителями и сохранить за собой право на использование потенциально удачных нейминг-решений в долгосрочной перспективе. Официальных комментариев о том, под какими именно моделями могут появиться новые бренды, АвтоВАЗ пока не даёт. Однако патентная активность указывает на проработку широкой линейки возможных продуктов.

#россия #автоваз #lada #патент #отечественный автопром #роспатент #отечественные автомобили
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
«КАМАЗ» и «Трансмастер» вывели на рынок новый полноприводный топливозаправщик на базе КАМАЗ-65959
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM
В Австралии обнаружили паука, который забрасывает муравьев в паутину с ускорением 140 G
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter