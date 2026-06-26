Волжский автозавод подал в Роспатент заявки на регистрацию семи товарных знаков, включая Onegin, Bagira и Arteus. Патентование названий не гарантирует их появление на рынке, но защищает интеллектуальную собственность компании на ближайшие годы.

АвтоВАЗ продолжает стратегическое резервирование наименований для перспективных автомобилей, подав в Роспатент заявки на регистрацию семи новых товарных знаков. В список вошли следующие названия: Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus. Все они относятся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, что позволяет использовать их для автомобильной продукции, шин и комплектующих.

Изображение: ChatGPT

После оформления патентных прав эти наименования будут закреплены за предприятием сроком на десять лет. При этом регистрация брендов не означает обязательного запуска серийных машин под этими именами — такая практика широко распространена в автопроме и позволяет защитить интеллектуальную собственность на случай будущих проектов.

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Ранее АвтоВАЗ уже запатентовал названия Lada Tigris и Lada Parus, а также зарегистрировал заявку на фразу «Можно, а зачем?», которая стала интернет-мемом после интервью одного из руководителей компании. Патентная активность завода свидетельствует о системной работе по созданию портфеля брендов, который может быть использован при выводе новых моделей или специальных версий.

Как отмечают эксперты, подобное резервирование названий позволяет избежать коллизий с другими производителями и сохранить за собой право на использование потенциально удачных нейминг-решений в долгосрочной перспективе. Официальных комментариев о том, под какими именно моделями могут появиться новые бренды, АвтоВАЗ пока не даёт. Однако патентная активность указывает на проработку широкой линейки возможных продуктов.