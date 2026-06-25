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На Новосибирскую ТЭЦ-3 доставили новый генератор производства завода ЭЛСИБ
Оборудование заменит агрегат, проработавший более полувека, и позволит увеличить мощность ТЭЦ на 40 МВт.
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Новосибирская ТЭЦ-3 получила новый турбогенератор модели ТВФ-130 мощностью 130 МВт, выпущенный новосибирским заводом ЭЛСИБ. Это уже второй агрегат, поставленный на станцию в рамках федеральной программы модернизации ДПМ-2. Первый был смонтирован на энергоблоке №13, который уже введён в эксплуатацию. Третий генератор планируется установить в 2027 году на место устаревшего турбоагрегата №11, отработавшего более 50 лет. Интересно, что старый генератор также был изготовлен на ЭЛСИБе.

Изображение: sibgenco.online

Доставка оборудования осуществлялась комбинированным способом: статор прибыл по железной дороге, а ротор и вспомогательные узлы — автотранспортом. Новый генератор оснащён системой водородного охлаждения, которая неплохо зарекомендовала себя в эксплуатации. Среди конструктивных особенностей — обмотка статора из новых материалов и модернизированная конструкция ротора с оптимизированными вентиляционными каналами.

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В настоящее время на станции уже завершён демонтаж турбоагрегата №11, ведётся подготовка фундамента под монтаж нового оборудования. Как сообщил директор ТЭЦ-3 Михаил Кулаков, в рамках проекта ДПМ-2 также запланировано увеличение пропускной способности главных паропроводов. В 2026 году в период планового останова был реализован первый этап: заменены 12 единиц секционной арматуры. В 2027 году предстоит замена элементов самого паропровода.

Напомним, что ТЭЦ-3 прошла отбор по программе ДПМ-2 в 2021 году, что позволило привлечь инвестиции для масштабного обновления оборудования. Всего в рамках программы на станции модернизируют два турбоагрегата — №13 и №11. После завершения всех работ к июлю 2027 года установленная электрическая мощность ТЭЦ возрастёт на 40 МВт, что составляет прирост около 8%. Общий объём инвестиций компании СГК в обновление Новосибирской ТЭЦ-3 превысит 12 миллиардов рублей.

#россия #обновление #модернизация #сибирь #тэц #турбогенератор #элсиб #новосибирская тэц-3
Источник: sibgenco.online
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