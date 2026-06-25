Одна такая установка способна заменить до трёх комплексов предыдущего поколения и работать в непрерывном режиме.

Завод «Калугапутьмаш», входящий в группу компаний «Синара-Транспортные Машины», завершил полный цикл испытаний новой выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ПМА-3. Как сообщили в предприятии, оборудование успешно подтвердило заявленные характеристики и готовится к запуску в серийное производство.

Изображение: Flux

Тестирование проводилось на экспериментальном полигоне в Щербинке. Специалисты проверили динамические параметры машины, работоспособность гидравлической, электрической и пневматической систем, а также корректность работы управляющей электроники во взаимодействии с исполнительными механизмами. Все системы продемонстрировали штатную работу, а конструкция полностью соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к путевой технике.

реклама

После завершения испытательной программы оборудование прошло финальную регулировку на территории завода-изготовителя. Затем была созвана приёмочная комиссия, которая по итогам проверки подписала акт о приёмке. Теперь ПМА-3 предстоит получить сертификат соответствия, и после этого машина будет допущена к серийному выпуску.

Новая машина предназначена для выполнения всего комплекса операций по выправке, рихтовке, подбивке балласта и стабилизации железнодорожного пути. Её ключевое отличие от предшественников — возможность непрерывной работы, что позволяет существенно сократить время технологических окон при проведении ремонтных работ и повысить пропускную способность участков.

По оценке разработчиков, одна ПМА-3 способна взять на себя объём задач, который ранее распределялся между тремя машинами более старых моделей. Это делает новую технику одной из самых производительных в своём сегменте и создаёт серьёзный задел для ускоренной модернизации железнодорожной инфраструктуры.







