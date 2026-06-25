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Ростех завершил испытания новой энергоустановки АПН-30 для объектов ТЭК
Полностью отечественная разработка предназначена для автономного и аварийного энергоснабжения и в ближайшее время отправится на опытно-промышленную эксплуатацию.
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Специалисты фирмы «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех вместе с представителями заказчика завершили приёмочные испытания перспективного блочного энергоагрегата АПН-30. Изделие, выполненное входящим в холдинг специальным конструкторским бюро «Турбина», полностью состоит из российских компонентов и материалов и призвано заместить импортные аналоги.

Изображение: rostec.ru

Приёмочные испытания на производственной площадке СКБ «Турбина» завершены. По их итогам оборудование признано соответствующим заявленным характеристикам. Следующий этап — опытно-промышленная эксплуатация на одной из автоматических газораспределительных станций в Краснодарском крае. Это позволит проверить работу установки в реальных условиях и собрать данные для дальнейшей доработки.

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АПН-30 представляет собой газотурбинный агрегат электрической мощностью 30 кВт. Он ориентирован прежде всего на автономное электроснабжение малых и средних нефтяных и газовых месторождений, а также может использоваться в качестве вспомогательного источника энергии для промышленных предприятий, бизнес-центров и жилых комплексов в районах с нестабильным электроснабжением. В случае нештатного отключения от сети система способна снабжать энергией критически важную инфраструктуру объекта.

В ходе разработки инженеры работали в кооперации с энергетиками, эксплуатирующими аналогичное оборудование в полевых условиях. Это позволило произвести доводку агрегата под реальные запросы потребителей. Полная локализация производства, как отметили в СКБ «Турбина», гарантирует доступность сервисного обслуживания и наличие оригинальных запасных частей. До конца 2026 года планируется включить АПН-30 в реестр российской промышленной продукции. Параллельно ведутся НИиОКР по созданию линейки более мощных газотурбинных агрегатов до 300 кВт.

#россия #промышленность #импортозамещение #ростех #турбина #высокоточные комплексы #тэк #апн-30
Источник: rostec.ru
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