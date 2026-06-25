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Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Цикл изготовления одной детали составляет 77 секунд, а готовый бампер по итогу превращается в модуль весом до 18 кг со светотехникой и парковочной системой.
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На АВТОВАЗе стартовала подготовка к серийному производству LADA Azimut. В цехе пластмассовых изделий освоен выпуск бамперов. Считается, что это одни из самых сложных деталей кузова. Их производство требует высокой точности геометрии и безупречного качества поверхности.

Изображение: www.lada.ru

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Задействована самая мощная на предприятии пресс-форма. Её масса достигает 40 тонн. Технология полностью автоматизирована: термопласт нагревают свыше 200°C, под давлением заливают в форму, охлаждают и извлекают готовую деталь. Весь процесс укладывается в 77 секунд. Чтобы добиться нужных параметров, специалисты отлили около 500 пробных образцов.

Обновили и процесс покраски. Для окрасочных роботов разработана новая программа, а в линию добавили зону усиленной обдувки сжатым воздухом. Это снижает риск попадания частиц пыли и повышает качество финишного слоя.

Изображение: www.lada.ru

На сборочную линию бампер поступает уже в формате готового модуля. Его масса около до 18 кг. В него уже встроены фары, парковочные датчики, воздуховоды и декоративные накладки. Такой подход сокращает время монтажа и повышает надёжность стыковки, поскольку все компоненты предварительно проверяются на отдельном участке.

#производство #новинка #автоваз #кроссовер #lada azimut #конвейер #российский автомобиль #лада азимут #изготовление бамперов
Источник: lada.ru
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