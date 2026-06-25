Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
БЕЛАЗ локализует в РФ тяговые электроприводы и испытывает перспективный грейдер 79770 в Кузбассе
БЕЛАЗ подписал соглашения с тремя российскими компаниями о локализации тяговых электроприводов для самосвалов 290–360 тонн, внедрении высокопрочной стали 09Г2С в платформы 130–220 тонн и создании первого российско-белорусского привода для канатной дороги. Параллельно с этим на разрезах Кузбасса проходят испытания газомоторных машин на СПГ с экономией топлива до 30% и новый 70-тонный грейдер БЕЛАЗ-79770.
реклама

БЕЛАЗ переходит от простых поставок к глубокой технологической интеграции с российскими партнёрами. Накануне XIII Форума регионов предприятие подписало соглашения с тремя компаниями из Санкт-Петербурга, Москвы и Новотроицка, которые охватывают ключевые направления в области электротрансмиссий, металлургии и альтернативных силовых установок.

Изображение: belaz.by

реклама

С АО «Силовые Машины» БЕЛАЗ локализует тяговые электроприводы для сверхтяжёлых самосвалов грузоподъёмностью 290, 320 и 360 тонн. Пятилетняя программа включает сборку, стендовые испытания с нагрузкой до 1200 кН и калибровку систем управления инверторами. С московским «Русэлпромом» разрабатываются электротрансмиссии для 290-тонных машин: тяговые генераторы 800 кВт, IGBT-преобразователи с жидкостным охлаждением и асинхронные двигатели с принудительной вентиляцией. Кроме того, стороны создают силовой привод для канатной дороги. Это синхронный двигатель 400 кВт с частотным регулированием 0–1500 об/мин.

Третье соглашение — с «Уральской Сталью» предусматривает испытания износостойкого проката из стали 09Г2С с хромом до 1,5% и марганцем до 1,8%. Толщина листа 20–80 мм, предел прочности — 750 МПа, ударная вязкость — 50 Дж/см² при –40°C. Прокат проходит циклические испытания для замены импортного в платформах самосвалов 130–220 тонн.

В Кузбассе уже работают 11 газомоторных БЕЛАЗ-7558H (90 т) и один БЕЛАЗ-7513P (130 т) на СПГ. Двигатели Cummins, криобаки 600 л, давление 8–10 атм. Расход газа около 145 кг/ч против 210 кг/ч дизеля, экономия составляет 30%, коэффициент техготовности около 87%. Недавно представлен 220-тонный БЕЛАЗ-7530Р с двигателем 2500 л.с. (крутящий момент 9500 Н*м) и рекуперацией до 200 кВт.

Также известно, что в Кузбассе испытывается перспективный грейдер БЕЛАЗ-79770 (70 т). Мощность двигателя составляет 1200 л.с., трансмиссия представляет собой гидромеханику с 6 передачами вперёд, 3 назад. Отвал 5,8×1,2 м с усилием резания 350 кН, лазерное позиционирование с точностью ±2 см, возможна работа на уклонах до 45°.

Изображение: belaz.by

Также модернизируются бульдозеры, погрузчики с гидравликой LS на 350 атм, аэродромные тягачи на 400 т и шахтные машины. Доля российских комплектующих: электроника — 70%, гидравлика — 60%, металл — 85%. Все модели проходят ресурсные испытания на 5000 моточасов.

#россия #беларусь #локализация #белаз #союзное государство #самосвал #карьерный самосвал #кооперация
Источник: belaz.by
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
Многопользовательский шутер от первого лица TTK набрал более 7 млн просмотров на платформе Roblox
МС-21-310 подтвердил дальность более 3800 километров в ходе лётных испытаний
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Stadler представила первый в мире узкоколейный водородный поезд
В Новой Зеландии изучили «капсулу времени» возрастом миллион лет с неизвестными видами животных
ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
В Шереметьево с интервалом в 37 минут у двух SSJ-100 возникли неполадки с силовыми установками
Rockstar Games официально объявила дату релиза и стоимость предзаказов Grand Theft Auto VI
Китайский космический челнок Shenlong вывел неопознанный объект на орбиту
Создатели «Тетриса» и кубика Рубика встретились впервые за 40 лет и обсудили свои головоломки

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter