БЕЛАЗ подписал соглашения с тремя российскими компаниями о локализации тяговых электроприводов для самосвалов 290–360 тонн, внедрении высокопрочной стали 09Г2С в платформы 130–220 тонн и создании первого российско-белорусского привода для канатной дороги. Параллельно с этим на разрезах Кузбасса проходят испытания газомоторных машин на СПГ с экономией топлива до 30% и новый 70-тонный грейдер БЕЛАЗ-79770.

БЕЛАЗ переходит от простых поставок к глубокой технологической интеграции с российскими партнёрами. Накануне XIII Форума регионов предприятие подписало соглашения с тремя компаниями из Санкт-Петербурга, Москвы и Новотроицка, которые охватывают ключевые направления в области электротрансмиссий, металлургии и альтернативных силовых установок.

Изображение: belaz.by

реклама

С АО «Силовые Машины» БЕЛАЗ локализует тяговые электроприводы для сверхтяжёлых самосвалов грузоподъёмностью 290, 320 и 360 тонн. Пятилетняя программа включает сборку, стендовые испытания с нагрузкой до 1200 кН и калибровку систем управления инверторами. С московским «Русэлпромом» разрабатываются электротрансмиссии для 290-тонных машин: тяговые генераторы 800 кВт, IGBT-преобразователи с жидкостным охлаждением и асинхронные двигатели с принудительной вентиляцией. Кроме того, стороны создают силовой привод для канатной дороги. Это синхронный двигатель 400 кВт с частотным регулированием 0–1500 об/мин.

Третье соглашение — с «Уральской Сталью» предусматривает испытания износостойкого проката из стали 09Г2С с хромом до 1,5% и марганцем до 1,8%. Толщина листа 20–80 мм, предел прочности — 750 МПа, ударная вязкость — 50 Дж/см² при –40°C. Прокат проходит циклические испытания для замены импортного в платформах самосвалов 130–220 тонн.

В Кузбассе уже работают 11 газомоторных БЕЛАЗ-7558H (90 т) и один БЕЛАЗ-7513P (130 т) на СПГ. Двигатели Cummins, криобаки 600 л, давление 8–10 атм. Расход газа около 145 кг/ч против 210 кг/ч дизеля, экономия составляет 30%, коэффициент техготовности около 87%. Недавно представлен 220-тонный БЕЛАЗ-7530Р с двигателем 2500 л.с. (крутящий момент 9500 Н*м) и рекуперацией до 200 кВт.

Также известно, что в Кузбассе испытывается перспективный грейдер БЕЛАЗ-79770 (70 т). Мощность двигателя составляет 1200 л.с., трансмиссия представляет собой гидромеханику с 6 передачами вперёд, 3 назад. Отвал 5,8×1,2 м с усилием резания 350 кН, лазерное позиционирование с точностью ±2 см, возможна работа на уклонах до 45°.

Изображение: belaz.by

Также модернизируются бульдозеры, погрузчики с гидравликой LS на 350 атм, аэродромные тягачи на 400 т и шахтные машины. Доля российских комплектующих: электроника — 70%, гидравлика — 60%, металл — 85%. Все модели проходят ресурсные испытания на 5000 моточасов.