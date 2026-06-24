Новейший российский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 оказался лучше советского Ан-24 почти по всем. Кроме цены приобретения и обслуживания.

Эксперт Олег Пантелеев пояснил, что итоговая стоимость лётного часа складывается из нескольких составляющих: затрат на горюче-смазочные материалы, аэропортовых сборов, прямых расходов на владение воздушным судном, регулярного технического обслуживания и ремонтных работ, а также заработной платы лётного и кабинного экипажа. И если по первым трём пунктам у новой машины наблюдается заметное отставание, то в остальных областях Ил-114-300 демонстрирует уверенное превосходство над своим возрастным конкурентом.

Изображение: ChatGPT

Наиболее показательным оказалось сравнение топливной эффективности. Ветеран отечественной региональной авиации Ан-24 за один час полёта расходует до 950 килограммов авиатоплива, при этом его пассажировместимость ограничена пятьюдесятью креслами. У Ил-114-300 ситуация кардинально иная: при аналогичном по длительности рейсе он потребляет всего 560 килограммов керосина, но при этом берёт на борт от 64 до 66 пассажиров. По словам Олега Пантелеева, разница в расходе топлива является колоссальным конкурентным преимуществом, которое в долгосрочной перспективе способно существенно сократить операционные расходы авиакомпаний при условии высокой загрузки рейсов.

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Аналитик также добавил, что обновлённая модель, хотя и уступает предшественнику в начальной стоимости владения, предлагает перевозчикам качественно иной уровень эффективности, что делает её предпочтительным выбором для маршрутов средней протяжённости в условиях жёсткой конкуренции и роста цен на авиатопливо. Эксперты отрасли уже назвали предстоящие поставки лайнера важным этапом в обновлении парка региональных воздушных судов.