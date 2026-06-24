Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представил новые модификации наземного робота «Депеша-3», адаптированные для гражданских нужд. Среди них — версия со снегоотвалом и мишенный комплекс для тренировок по стрельбе.

На Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего», который проходит в Тульской области, холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал новые версии наземного робототехнического комплекса «Депеша-3». Если ранее машина была известна преимущественно как платформа для военных задач, то теперь разработчики делают ставку на расширение её функционала в гражданской сфере.

Изображение: rostec.ru

На стенде холдинга представлены две новые модификации. Первая — робот со снегоотвалом, предназначенный для уборки снега на дорогах, промышленных территориях, в парках и скверах. Благодаря компактным габаритам и высокой манёвренности машина эффективна в условиях ограниченного пространства, где крупная спецтехника не всегда может работать. Корпус робота защищён от пыли и влаги, что позволяет эксплуатировать его в сложных погодных условиях. При необходимости платформа может оснащаться другим навесным оборудованием для выполнения дорожно-хозяйственных работ.

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Вторая новинка — наземный дрон с мишенным комплексом, предназначенный для занятий по боевой подготовке и стрелковых соревнований. Это решение позволяет имитировать движущиеся цели и отрабатывать навыки стрельбы в динамике.

Разработчики видят в этой платформе универсальную базу для широкого спектра задач, не связанных с боевым применением. Холдинг продолжает испытания робота с различными модулями, включая боевые, но теперь делает акцент и на гражданской функциональности.